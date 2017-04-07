В Приморье перед судом предстанет организатор незаконной рубки лесов

Ущерб составил более 15 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края

Прокуратурой Тернейского района Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мастера лесодобывающей компании, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, незаконная вырубка лесных насаждений осуществлена летом 2016 года по указанию фигуранта, который занимал должность мастера лесозаготовительного участка ООО «Вертикаль».

Так, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, он поручил работникам лесозаготовительных бригад этой компании произвести заготовку древесины на якобы внесенной в лесную декларацию лесосеке.

В результате таких действий на территории Тернейского участкового лесничества филиала КГКУ «Приморское лесничество» осуществлена незаконная рубка лесных насаждений, чем причинен экологический ущерб.

В целях обеспечения заявленного прокурором района иска о возмещении размера, причиненного лесному фонду ущерба, суд арестовал имущество юридического лица (лесозаготовительная техника и оборудование предприятия), общей стоимостью свыше 17 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Тернейский районный суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.