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Капитан «подфлажника», задержанного у берегов Приморья, ответит по уголовным статьям
ПРИМОРЬЕ, 7 апреля, ZRPRESS. Рыболовную шхуну под иностранным флагом задержали у северных берегов Приморья российские пограничники. При осмотре на судне были обнаружены признаки осуществления промысловой деятельности, законность которой капитану краболова подтвердить не удалось.
В Находку для проведения разбирательства отконвоирована шхуна под флагом Сьерра-Леоне. Судно было задержано силами приморской береговой охраны по подозрению в ведении незаконной добычи краба.
Как сообщили РИА Fishnews.ru в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, рыболовная шхуна «Шайн» была обнаружена вечером 3 апреля в российских территориальных водах на траверзе мыса Белкина (южнее поселка Амгу) патрульным кораблем «Маньчжур». Судно не подчинялось законным требованиям пограничников об остановке, на связь не выходило и даже предприняло попытку скрыться, опасно маневрируя. Однако уйти от преследования «подфлажнику» не удалось.
Осмотровая группа, поднявшаяся на борт «Шайна», обнаружила, что судно оборудовано для промысла и транспортировки краба в живом виде. Кроме того, на палубе и в трюмах были найдены фрагменты краба и донной фауны. Документов, подтверждающих законность нахождения иностранного судна в российских водах и ведения им промысла, капитан предоставить не смог. Экипаж «подфлажника» состоит из 13 россиян. Также на его борту находится гражданин Республики Корея.
По предварительной оценке, в действиях капитана шхуны «Шайн» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 322 (нарушение государственной границы РФ) и ч. 3 ст. 256 (незаконная добыча водных животных и растений) УК РФ, сообщили в погрануправлении.
"Золотой Рог".
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