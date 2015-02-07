Наркополицейские Приморья поставили на уши 160 тысяч человек

В Управлении ФСКН России по Приморскому краю состоялось заседание коллегии, в ходе которого были рассмотрены итоги работы за 2014 год и определены задачи на 1-е полугодие 2015 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В нем приняли участие заместитель руководителя аппарата Государственного антинаркотического комитета - начальник Управления по ДФО генерал-майор полиции Андрей КОРОБОВ, вице-губернатор Приморского края Александр ЛОСЬ, заместитель прокурора Приморского края Вячеслав ЛОГВИНЧУК, главный нарколог по ДФО Министерства здравоохранения РФ Людмила МИХАЛЕВА, руководители УМВД России по Приморскому краю, УФСБ России по Приморскому краю и ТОФ, Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, ГУФСИН России по Приморскому краю, военной прокуратуры по Тихоокеанскому флоту, следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, краевого суда.

Начальник Управления ФСКН России по Приморскому краю генерал-лейтенант полиции Игорь СТЕПАНЕНКО отметил, что в прошедшем году основные усилия были сосредоточены на реализации основных положений Стратегии государственной антинаркотической политики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В результате пресечена противоправная деятельность 12 организованных преступных групп, 59 групп лиц по предварительному сговору, а также 2 организованных преступных сообществ.

Перекрыто 65 каналов поставки подконтрольных веществ, из них - 18 международных.

К уголовной ответственности привлечено 11 иностранных граждан.

Выявлено 32 преступления с участием, так называемых «спецсубъектов», в том числе 2 - совершенных в организованных формах.

Пресечена деятельность более 300 точек сбыта наркотиков, ликвидировано 75 наркопритонов.

Раскрыто 9 преступлений, связанных с легализацией доходов от незаконного оборота наркотиков на общую сумму 1 миллион 953 тысяч рублей, арестовано имущества, добытого преступным путем, на сумму 1 миллион 215 тысяч рублей, сообщает газета «Золотой Рог».

Из незаконного оборота изъято 2 тонны 156 килограмм подконтрольных веществ, из них - 10,2 кг героина, более 2 тонн марихуаны, 26 кг гашишного масла, 66,6 кг синтетических наркотиков.

Значительная работа проведена по ликвидации сырьевой базы наркопроизводства, в ходе которой во взаимодействии с представителями органов государственной власти, муниципальных образований, Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов края уничтожено 893 тонны конопли, из которой можно было произвести свыше 114 тонн марихуаны. Исходя из стоимости средних разовых доз в совокупности, в незаконный оборот недопущено поступление подконтрольных веществ эквивалентных более 2 миллиардам рублей.

Выявлено более 1200 административных правонарушений, в том числе 50 – в общественных местах.

Кроме того, изъята 31 единица огнестрельного оружия, более 600 боеприпасов, в том числе 7 гранат, 2 тротиловые шашки, 2 электродетонатора.

Наряду с противодействием наркопреступности особое внимание уделялось организации межведомственного взаимодействия, направленного на снижение спроса на наркотики.

Управлением организовано проведение более тысячи профилактических мероприятий, ряда оперативно-профилактических операций, широкомасштабных профилактических акций, охвативших более 160 тыс. человек.

По мнению участников коллегии, сообщает газета «Золотой Рог», органами наркоконтроля, основная задача, как координатора борьбы с наркопреступностью в ее организованных формах, выполнена. Дальнейшая работа будет осуществляться с учетом новых угроз и в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.