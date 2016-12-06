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Пожарные Приморья спасли старушку во время пожара

06 Декабря 2016, 16:14 | Приморье

В Дальнегорске на ул. Бархатная произошло возгорание частного дома, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Через 10 минут после поступления сигнала, пожарники прибыли к месту вызова и приступили к тушению в составе 7 человек и 2 единицы техники. На момент прибытия горело открытым пламенем крыльцо дома, частично крыша, а также второй этаж рядом стоящей постройки.

Во время ликвидации пожара в доме была обнаружена пожилая женщина, 1937 года рождения. Бабушка не могла самостоятельно покинуть место пожара из-за сломанной ноги. Пожарные эвакуировали пожилую женщину на руках через окно с не объятой пламенем части дома и передали работникам скорой помощи. По словам пожарных, женщина была в сознании и жаловалась на боли в ноге. Кроме того, пожарные вынесли из опасной зоны кота.

Общая площадь пожара составила более 50 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Добавим, что за прошедший период 2016 года на территории Приморского края на пожарах спасено 602 человека. Спасание людей при пожаре является основной боевой задачей подразделений пожарной охраны.

Фото – МЧС России по ПК.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: МЧС  пожар 



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