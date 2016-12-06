В Приморье грузовик влетел в бензовоз

Водитель грузовика уснул во время движения, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по ПК.

В дежурную часть отдела МВД России "Большекаменский" поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 57 км автодороги Артём-Находка–порт Восточный. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

По предварительным данным, 25-летний мужчина, управлявший автомобилем Isuzu Elf, уснул за рулем. Транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с автомобилем Mitsubishi Fuso (бензовоз).

В момент ДТП в емкости бензовоза топлива не было, угрозы взрыва, возгорания не выявлено.

В результате автоаварии пострадал водитель Isuzu Elf. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.

Работающие на месте ДТП инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД не вводили ограничений. Движение по участку автодороги осуществляется в обычном режиме.

По факту автоаварии полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Иван КРЫШАН.