В Приморье вагоны не удержались на рельсах

На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло

Сход пяти вагонов произошел утром во вторник в на железнодорожной станции Крабовая в Приморском крае, пострадавших нет.

«В 3:35 мск на подъездном пути ст. Крабовая (принадлежность ООО «РН - Морской терминал «Находка») однопутного электрифицированного участка Находка - Мыс Астафьева Дальневосточной железной дороги при маневровых работах произошел сход пяти порожних вагонов», - сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Угрозы экологии нет, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Для ликвидации последствий схода на месте работает восстановительный поезд со станции Партизанск. Причина происшествия выясняется.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток