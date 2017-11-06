Генпрокуратура признала Владивосток ужасным городом

По мнению столичных прокуроров объективное судебное разбирательство в столице Приморья в принципе невозможно

Генеральная прокуратура РФ испугалась связей и медийных возможностей мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, которые, как следует из заявленного в Верховный суд ходатайства, могут повлиять на объективное рассмотрение своего уголовного дела во Владивостоке. Уже завтра, 8 ноября, ВС РФ рассмотрит вопрос об изменении территориальной подсудности «дела Пушкаревых-ЛУШНИКОВА», и, возможно, оставит мэра, его брата и бывшего директора МУП «Дороги Владивостока» в Москве, сообщает деловая газета «Золотой Рог»

Напомним, что Игорь Пушкарев и экс-глава МУПа Андрей ЛУШНИКОВ были этапированы из столицы Приморья в Москву на следующий день после задержания, 2 июня 2016 года, а Андрей Пушкарев, арестованный в конце июня, был помещен под домашний арест там же, в Москве. Позднее срок содержания всех троих фигурантов дела неоднократно продлевался, последний раз – до 30 ноября 2017 года. Но поскольку подозреваемые полностью ознакомились с материалами дела уже к середине октября, Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение. После этого для начала рассмотрения дела в суде осталось только одно препятствие, связанное с определением территориальной подсудности дела.

Согласно положения Уголовно-процессуального кодекса РФ, рассмотрение дела обычно происходит по месту совершения предполагаемого преступления. Однако из этого правила есть исключения, которыми и пытается воспользоваться Генпрокуратура, добивающаяся переноса рассмотрения дела в Тверской районный суд Москвы.

«В ходе следствия установлено, что Пушкарев И.С. обладает широким кругом знакомств среди должностных лиц государственной власти и управления Приморского края, правоохранительных, надзирающих органов, а также представителей судейского сообщества», - говорится в попавшем в интернет ходатайстве в адрес Верховного суда РФ, которое подписал заместитель Генпрокурора России Виктор ГРИНЬ. По версии надзорного органа, наличие связей Пушкарева с приморскими силовиками подтверждается тем, что в 2015 году правоохранительными органами дважды выносилось решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Игоря Пушкарева по инкриминируемым ему сейчас фактам.

Кроме того, в своем ходатайстве о переносе рассмотрения дела по существу в Тверской районный суд Москвы Генеральная прокуратура отметила, что Игорь Пушкарев «предпринимает попытки помешать осуществлению правосудия и повлиять на объективное рассмотрение уголовного дела в том числе с использованием подконтрольных его родственникам средств массовой информации». Еще одним аргументом стало проживание в московском регионе ряда свидетелей по уголовному делу, а также регистрация там фирм, «использованных обвиняемыми в преступных целях».

В свою очередь, экс-мэр Владивостока в социальных сетях в очередной раз назвал позицию Генпрокуратуры РФ «бредом». «В Конституции РФ четко указано, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. А в УПК РФ прямо указаны основания, по которым дело могут переносить в другой суд, под которые мы никак не подпадаем. Если есть сомнения в объективности рассмотрения дела в Приморье, то это повод нарушить Конституцию и закон?» - задается вопросом Игорь Пушкарев.

Ответ на этот вопрос будет дан уже завтра.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Из наиболее громких решений, принятых Тверским судом Москвы в последние годы, можно выделить заочный арест главы фонда Hermitage Capital Уильяма БРАУДЕРА и посмертное уголовное преследование юриста Сергея МАГНИТСКОГО. Кроме того, суд приговорил к реальным срокам заключения ряд участников протестных акций, состоявшихся в этом году в Москве, а в августе 3,5 года колонии по решению Тверского суда журналист РБК Александр СОКОЛОВ, обвиняемый в экстремизме. В ближайшее время Тверской суд готовится рассмотреть дело в отношении экс-сенатора Умара ДЖАБРАИЛОВА, который устроил стрельбу одной из московских гостиниц.