Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Убийца девочки из Владивостока проведет остаток жизни за решеткой
Вступил в законную силу приговор местному жителю
Игоря Тулянцева приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии строго режима за изнасилование и убийство девочки в пос. Трудовое. Кроме этого, суд взыскал с осужденного в счет возмещения морального ущерба 2,8 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой рог», в пресс-службе Приморской прокуратуры.
В июле 2016 года Приморский краевой суд вынес приговор жителю города Владивостока, который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 132 УК РФ, иные действия сексуального характера, ч. 4 ст. 131 УК РФ, изнасилование и ч. 2 ст. 105 УК РФ, убийство.
В судебном заседании было установлено, что в конце октября 2015 года фигурант дела сначала изнасиловал, а затем убил 11-тилетнюю девочку.
Напомним, что в утреннее время 27 октября 2015 года он специально приехал к гаражному кооперативу в п. Трудовое и выбрал удобное место, откуда мог наблюдать за проходящими мимо людьми. Увидев идущую по тропинке девочку со школьным ранцем, мужчина схватил ее и усадил в свою автомашину. Он привез девочку в дачный домик в садоводческом товариществе. Изнасиловав и совершив с ней насильственные действия сексуального характера, злоумышленник задушил потерпевшую, а ее тело закопал на склоне оврага недалеко от автодороги «Артем-Владивосток».
Пропавшую девочку искали сотрудники полиции и волонтеры в течение недели. Подозрения упали на хозяина автомашины, которую зафиксировали видеокамеры, расположенные по пути следования девочки по дороге в школу. В дальнейшем, задержанный по подозрению в совершении преступления фигурант написал явку с повинной и указал место, где спрятал труп.
Суд первой инстанции полностью согласился с позицией прокурора в судебных прениях и признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, назначив ему за содеянное по совокупности преступлений пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особо режима.
Обвинение по делу поддержано прокурором уголовно-судебного управления региональной прокуратуры.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации признала приговор краевого суда законным, оставив назначенное наказание без изменения, а жалобу стороны защиты без удовлетворения.
Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Убийца девочки из Владивостока проведет остаток жизни за решеткой
- Выбросивших гуманитарную помощь в Приморье найдут и накажут
- Приморье атакуют вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- МЧС России и "МегаФон" объединили усилия для обеспечения мобильной связи на пострадавших от паводка территориях в Приморье
- Начальник ГУ МЧС по Приморью погиб, исполняя служебный долг
- В Приморье проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения начальника регионального МЧС
- Приморские единороссы создали рабочую группу по организации помощи пострадавшим от тайфуна "Лайонрок"
- В Приморье арестованы чиновники Россельхознадзора
Новости раздела
- Убийца девочки из Владивостока проведет остаток жизни за решеткой
- Бывший сотрудник прокуратуры Приморского края сядет за решетку за передачу взятки
- В Приморье суд рассмотрит дело по факту контрабанды гранатов
- В Приморье электроэнергию воруют на десятки миллионов рублей
- Выбросивших гуманитарную помощь в Приморье найдут и накажут
- Приморье атакуют вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- Жители села Уборка поблагодарили спасателей-курсантов
- МЧС России и "МегаФон" объединили усилия для обеспечения мобильной связи на пострадавших от паводка территориях в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новый налог обрушит цены на недвижимость
- В вузы вернут вступительные экзамены
- Сердюков возглавит Воздушно-десантные войска
- Некоторые проекты, заявленные на ВЭФ, уже сегодня кажутся откровенным блефом
- В Приморье ожидается мокрый снег и гололед
- Приморцы будут летать в Москву задешево еще два года
- Новые правила выплаты зарплат разорят бизнес
- Содержание Золотого моста пробило дыру в бюджете Приморья
- Скалы Свободного порта Владивосток
- Спрос на доллары динамично растет