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Убийца девочки из Владивостока проведет остаток жизни за решеткой

06 Октября 2016, 13:54 | Приморье

Вступил в законную силу приговор местному жителю

Игоря Тулянцева приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии строго режима за изнасилование и убийство девочки в пос. Трудовое. Кроме этого, суд взыскал с осужденного в счет возмещения морального ущерба 2,8 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой рог», в пресс-службе Приморской прокуратуры.

В июле 2016 года Приморский краевой суд вынес приговор жителю города Владивостока, который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 132 УК РФ, иные действия сексуального характера, ч. 4 ст. 131 УК РФ, изнасилование и ч. 2 ст. 105 УК РФ, убийство.

В судебном заседании было установлено, что в конце октября 2015 года фигурант дела сначала изнасиловал, а затем убил 11-тилетнюю девочку.

Напомним, что в утреннее время 27 октября 2015 года он специально приехал к гаражному кооперативу в п. Трудовое и выбрал удобное место, откуда мог наблюдать за проходящими мимо людьми. Увидев идущую по тропинке девочку со школьным ранцем, мужчина схватил ее и усадил в свою автомашину. Он привез девочку в дачный домик в садоводческом товариществе. Изнасиловав и совершив с ней насильственные действия сексуального характера, злоумышленник задушил потерпевшую, а ее тело закопал на склоне оврага недалеко от автодороги «Артем-Владивосток».

Пропавшую девочку искали сотрудники полиции и волонтеры в течение недели. Подозрения упали на хозяина автомашины, которую зафиксировали видеокамеры, расположенные по пути следования девочки по дороге в школу. В дальнейшем, задержанный по подозрению в совершении преступления фигурант написал явку с повинной и указал место, где спрятал труп.

Суд первой инстанции полностью согласился с позицией прокурора в судебных прениях и признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, назначив ему за содеянное по совокупности преступлений пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особо режима.

Обвинение по делу поддержано прокурором уголовно-судебного управления региональной прокуратуры.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации признала приговор краевого суда законным, оставив назначенное наказание без изменения, а жалобу стороны защиты без удовлетворения.

 Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: приговор  убийство 



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