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Полицейского-автора скандального видео с ВЭФ уволили из органов
Организаторы форума, предложившие полицейским скромное угощение, вообще не были обязаны их кормить, заявил директор благотворительного учреждения "Право и порядок", подполковник запаса МВД России Олег ИВАННИКОВ, комментируя появившееся в Интернете видео обеда сотрудников правоохранительных органов на ВЭФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
- Сотрудники полиции питаются за свои деньги, за зарплату. Солдаты национальной гвардии - их обязаны кормить. Полицию не должны были вовсе кормить, они должны были сами себе покупать питание. Это был жест доброй воли организаторов форума, - сказал Олег Иванников в разговоре с "Лайфом".
По его словам, полицейского - автора видео о скудном бесплатном обеде на ВЭФ уволили за дело.
- Уволили – правильно сделали, сотрудник полиции не имеет права выкладывать информацию в Интернет, тем более информацию, дискредитирующую работу МВД. Он намеренно дискредитировал систему МВД, преследуя свои корыстные интересы, - добавил Иванников.
Напомним, ранее в Интернете появилось видео, на котором сотрудник полиции рассказал, что он с коллегами обеспечивал безопасность на Восточном экономическом форуме во Владивостоке практически на голодный желудок.
На видео показана коробка с обедом, в которой лежат две банки с паштетом, "детская" коробочка сока, мятая булка с кунжутом, два куска белого хлеба, по половинке огурца и помидора и целое вареное яйцо.
Позже стало известно, что сотрудника органов вынудили написать рапорт на увольнение после того, как его видео разместили несколько приморских интернет-изданий.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Аноним09:35, 06.09.2016#
Возможность полноценного питания им позволяет зарплата, пусть бы сам планировал свой рацион по своим предпочтениям. А человек, матерящийся в ролике, швыряющий продукты и заявляющий, что он в 13 лет пил водку из огурца и им же закусывал, разве может называться офицером??? Такая нюня в трудный момент за пайку еды продаст и глазом не моргнёт, так что правильно сделали, что пнули его из полиции. Почаще бы там такие зачистки были, может и остались бы тогда в полиции действительно профессионалы и достойные мужчины.
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Cot10:14, 06.09.2016#
Если бы у него были мозги его в полицию не взяли! Нашей власти не нужна образованная полиция иначе она перестанет выполнять основную задачу «защищать власть имущих от собственного народа» правда система отбора даёт сбой и туда попадают нормальные люди, но и по моему меньшинство. Однажды был свидетелем разговора командира роты Приморских гаишников со своим замом: Командир - сколько у нас людей. Зам – 130 человек. Командир с удивлением – я ведь позавчера десятерых придурков уволил. Зам – так вчера нам новых прислали.
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Р Р‡09:47, 06.09.2016#
А ролик где студенты ДВФУ стоят в очереди за едой 9 часов-как с ним быть?Тоже отчислить за дискредитацию?А как же девиз партии Наши люди-Это ВСЁ?Толку то от ваших подписанных соглашений-это игры капитала-нам от них ни копейки не перепадёт. Ваша забота сводит нас в могилу.
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ветеран09:50, 06.09.2016#
проблема не в том что они показали а в том что как к ним относятся дав этот паек начальство считает что обед был и сотрудник не имеет право больше время на обед но ведь 7 утра до 19 часов они должны выполнять свои обязанности. Пом нити люди как мы к ним так и они к нам . Голодный и уставший это не работник а злой и нервый начальство село на машину с ездило в кафэшку и довольно а постовые это быдло вот в чем вопрос
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Р’С‚РѕСЂРѕР№ С„СЂРѕРЅС‚16:19, 06.09.2016#
так в присяге нужно дописать -терпеть тяготы службы на голодный желудок. Я бы на месте мента написал бы жалобу прокурорам за издевательство начальства над подчиненными и получил бы причитающуюся зарплату за 3 месяца, а потом бы послал нах всю эту МВДу вместе с начальством.
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Кормить, может быть, и не должны были. . . А обеспечить возможность полноценного питания отцы-командиры обязаны.