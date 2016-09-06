Полицейского-автора скандального видео с ВЭФ уволили из органов

Организаторы форума, предложившие полицейским скромное угощение, вообще не были обязаны их кормить, заявил директор благотворительного учреждения "Право и порядок", подполковник запаса МВД России Олег ИВАННИКОВ, комментируя появившееся в Интернете видео обеда сотрудников правоохранительных органов на ВЭФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

- Сотрудники полиции питаются за свои деньги, за зарплату. Солдаты национальной гвардии - их обязаны кормить. Полицию не должны были вовсе кормить, они должны были сами себе покупать питание. Это был жест доброй воли организаторов форума, - сказал Олег Иванников в разговоре с "Лайфом".

По его словам, полицейского - автора видео о скудном бесплатном обеде на ВЭФ уволили за дело.

- Уволили – правильно сделали, сотрудник полиции не имеет права выкладывать информацию в Интернет, тем более информацию, дискредитирующую работу МВД. Он намеренно дискредитировал систему МВД, преследуя свои корыстные интересы, - добавил Иванников.

Напомним, ранее в Интернете появилось видео, на котором сотрудник полиции рассказал, что он с коллегами обеспечивал безопасность на Восточном экономическом форуме во Владивостоке практически на голодный желудок.

На видео показана коробка с обедом, в которой лежат две банки с паштетом, "детская" коробочка сока, мятая булка с кунжутом, два куска белого хлеба, по половинке огурца и помидора и целое вареное яйцо.

Позже стало известно, что сотрудника органов вынудили написать рапорт на увольнение после того, как его видео разместили несколько приморских интернет-изданий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.