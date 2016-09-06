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Полицейского-автора скандального видео с ВЭФ уволили из органов

06 Сентября 2016, 08:59 | Приморье

Организаторы форума, предложившие полицейским скромное угощение, вообще не были обязаны их кормить, заявил директор благотворительного учреждения "Право и порядок", подполковник запаса МВД России Олег ИВАННИКОВ, комментируя появившееся в Интернете видео обеда сотрудников правоохранительных органов на ВЭФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

- Сотрудники полиции питаются за свои деньги, за зарплату. Солдаты национальной гвардии - их обязаны кормить. Полицию не должны были вовсе кормить, они должны были сами себе покупать питание. Это был жест доброй воли организаторов форума, - сказал Олег Иванников в разговоре с "Лайфом".

По его словам, полицейского - автора видео о скудном бесплатном обеде на ВЭФ уволили за дело.

- Уволили – правильно сделали, сотрудник полиции не имеет права выкладывать информацию в Интернет, тем более информацию, дискредитирующую работу МВД. Он намеренно дискредитировал систему МВД, преследуя свои корыстные интересы, - добавил Иванников.

Напомним, ранее в Интернете появилось видео, на котором сотрудник полиции рассказал, что он с коллегами обеспечивал безопасность на Восточном экономическом форуме во Владивостоке практически на голодный желудок.

На видео показана коробка с обедом, в которой лежат две банки с паштетом, "детская" коробочка сока, мятая булка с кунжутом, два куска белого хлеба, по половинке огурца и помидора и целое вареное яйцо.

Позже стало известно, что сотрудника органов вынудили написать рапорт на увольнение после того, как его видео разместили несколько приморских интернет-изданий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: полиция  скандал  питание  вэф  видео  паек 






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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј09:16, 06.09.2016#

    Кормить, может быть, и не должны были. . . А обеспечить возможность полноценного питания отцы-командиры обязаны.

  • vasya17:57, 06.09.2016#

    "Он намеренно дискредитировал систему МВД, преследуя свои корыстные интересы, - добавил Иванников. " - ну да, преследовал корыстные мотивы, хотел пожрать за счет Родины, у которой и без того нет денег. "Денег нет, но вы там держитесь!"

  • Аноним09:35, 06.09.2016#

    Возможность полноценного питания им позволяет зарплата, пусть бы сам планировал свой рацион по своим предпочтениям. А человек, матерящийся в ролике, швыряющий продукты и заявляющий, что он в 13 лет пил водку из огурца и им же закусывал, разве может называться офицером??? Такая нюня в трудный момент за пайку еды продаст и глазом не моргнёт, так что правильно сделали, что пнули его из полиции. Почаще бы там такие зачистки были, может и остались бы тогда в полиции действительно профессионалы и достойные мужчины.

  • Второй фронт09:36, 06.09.2016#

    Желание пожрать стало корыстной целью, верной дорогой идем товагищи, так и да закона о колосках недолго.

  • Псевдоним09:43, 06.09.2016#

    Правильно, что его уволили. Это урод моральный, мозги все давно пропил, если они и были изначально.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ10:07, 06.09.2016#

    а как же он без мозгов-то туда попал? такие же безмозглые и брали на работу. сейчас таких большинство.

  • Cot10:14, 06.09.2016#

    Если бы у него были мозги его в полицию не взяли! Нашей власти не нужна образованная полиция иначе она перестанет выполнять основную задачу «защищать власть имущих от собственного народа» правда система отбора даёт сбой и туда попадают нормальные люди, но и по моему меньшинство. Однажды был свидетелем разговора командира роты Приморских гаишников со своим замом: Командир - сколько у нас людей. Зам – 130 человек. Командир с удивлением – я ведь позавчера десятерых придурков уволил. Зам – так вчера нам новых прислали.

  • Второй фронт11:26, 06.09.2016#

    В стенах УВД ПК 14 лет назад один полковник сказал, взорвать бы к е. м. весь этот сарай вместе со всеми обитателями. Так полковник лучше знал, что за содержимое находится в этом учреждении.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ00:13, 07.09.2016#

    да! звучит как анекдот. а они как известно все из жизни.

  • Р Р‡09:47, 06.09.2016#

    А ролик где студенты ДВФУ стоят в очереди за едой 9 часов-как с ним быть?Тоже отчислить за дискредитацию?А как же девиз партии Наши люди-Это ВСЁ?Толку то от ваших подписанных соглашений-это игры капитала-нам от них ни копейки не перепадёт. Ваша забота сводит нас в могилу.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј10:01, 06.09.2016#

    При чем тут студенты? О другом речь

  • Второй фронт12:27, 06.09.2016#

    "Наши люди-Это ВСЁ" - не всё, а все, кто мешает нам жить!

  • ветеран09:50, 06.09.2016#

    проблема не в том что они показали а в том что как к ним относятся дав этот паек начальство считает что обед был и сотрудник не имеет право больше время на обед но ведь 7 утра до 19 часов они должны выполнять свои обязанности. Пом нити люди как мы к ним так и они к нам . Голодный и уставший это не работник а злой и нервый начальство село на машину с ездило в кафэшку и довольно а постовые это быдло вот в чем вопрос

  • Псевдоним09:54, 06.09.2016#

    На завод, там обед по расписанию

  • Р В Р09:56, 06.09.2016#

    Да нет их-закрыты все.

  • Псевдоним14:42, 06.09.2016#

    Значит в учителя пусть идет

  • OffRoad10:01, 06.09.2016#

    непонятно чем был недоволен

  • Р В Р’В Р РЋРЎСџ10:03, 06.09.2016#

    А тебе на сутки этого хватит?

  • В РІР‚в„ўР вЂ™Р’В Р В Р10:12, 06.09.2016#

    чел особых симпатий не вызывает, но не вызывает вообще никаких симпатий нынешнее отношение к челу. человек на посту, значит командование должно было обеспечить его едой. так было когда-то, и было правильно.

  • Псевдоним14:12, 06.09.2016#

    Этот человек давал присягу:Стойко терпеть тяготы службы

  • Р’С‚РѕСЂРѕР№ С„СЂРѕРЅС‚16:19, 06.09.2016#

    так в присяге нужно дописать -терпеть тяготы службы на голодный желудок. Я бы на месте мента написал бы жалобу прокурорам за издевательство начальства над подчиненными и получил бы причитающуюся зарплату за 3 месяца, а потом бы послал нах всю эту МВДу вместе с начальством.

  • elainriva15:45, 06.09.2016#

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  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј16:06, 06.09.2016#

    перечисленным набором продуктов вполне можно было нормально перекусить!

  • Советский инженер18:02, 06.09.2016#

    А что там должно было быть в этой коробочке? Вполне нормальный перекус. У меня вообще весь обед состоит из бутылки кефира.

  • Псевдоним20:16, 06.09.2016#

    Голосуйте ЗА Едрил!)

  • NN22:33, 06.09.2016#

    Правильно, что уволили! Сейчас узнает цену словам и халявному пайку))

  • Псевдоним21:20, 12.09.2016#

    Нормальный перекус, я на завтрак меньше ем.

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