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«Фаворит» пришел последним
06 Сентября 2011, 23:45 | Приморье
Сотрудники полиции прекратили работу букмекерской конторы, располагавшейся в двухэтажном здании в центре города Спасска-Дальнего.
Контора с ярким названием «Спорт-клуб “Фаворит”» работала без лицензии. Владелец – предприниматель из Владивостока – основал бизнес в сентябре 2010 года и за это время смог заработать 15,5 млн рублей. В офисе был проведен обыск, во время которого изъяли всю бухгалтерскую документацию, а также серверы, где хранилась информация о ставках и счетах клиентов.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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