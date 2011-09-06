«Фаворит» пришел последним

Сотрудники полиции прекратили работу букмекерской конторы, располагавшейся в двухэтажном здании в центре города Спасска-Дальнего.

Контора с ярким названием «Спорт-клуб “Фаворит”» работала без лицензии. Владелец – предприниматель из Владивостока – основал бизнес в сентябре 2010 года и за это время смог заработать 15,5 млн рублей. В офисе был проведен обыск, во время которого изъяли всю бухгалтерскую документацию, а также серверы, где хранилась информация о ставках и счетах клиентов.