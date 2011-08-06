Более 2,5 тысяч приморцев не смогли покинуть страну из-за долгов

В I полугодии 2011 года судебными приставами Приморья было вынесено более 2,5 тысяч постановлений об ограничении права выезда должников из Российской Федерации, 637 из них были вынесены в отношении должников по алиментам.

Причем многие должники после того, как получили статус «невыездных», спешили оплатить имеющуюся задолженность.

Так, житель г. Большой Камень, обязанный по решению суда выплачивать алименты на содержание двух детей от разных браков, выплатил задолженность обеим бывшим супругам на содержание детей на общую сумму порядка 130 тысяч рублей после того, как судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении права выезда.

В общей сложности в результате применения судебными приставами данной меры принудительного воздействия в 1 полугодии 2011 года приморскими должниками были исполнены требования 219 исполнительных документов. В общей сложности взыскано свыше 28 миллионов рублей.