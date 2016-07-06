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ГИБДД Владивостока подала в суд на администрацию города
Жители поселка Трудовое города Владивостока несколько лет пытаются добиться ремонта дороги по улице Лиманной. Грунтовая дорога «плывет» после каждого дождя, то и дело возникают ямы. Как сообщили газете «Золотой Рог» в Центре защиты прав граждан, добиться ремонта дороги местные жители пытались и через ГИБДД, и через чиновников.
Госавтоинспекция в марте 2015 года провела проверку дорожного полотна и подтвердила, что его состояние угрожает безопасности дорожного движения. По итогам проверки администрации города Владивостока было вынесено предписание: недостатки устранить, дорогу привести в надлежащий вид. Городские чиновники отчитались уже через три недели: в письме из управления дорог и благоустройства говорится, что ремонт участка в 4000 квадратных метров по улице Лиманной запланирован на срок до ноября 2015 года.
Дорожники не преминули отметить, что уже проводили работы на этой улице – грейдировали и разравнивали грунтовку. Теперь же обещали уложить асфальтобетонное покрытие. Ровно через месяц городская администрация сообщила, что уже провела ремонтные работы, дорога готова, «укатана» в асфальт, а грунтовые участки снова подверглись грейдированию. Однако жители Трудового, выехав на Лиманную, весьма удивились: заасфальтировано было несколько сотен метров, а дальше снова начиналась разбитая грунтовка. Жители поселка подождали до ноября 2015 года, надеясь, что, возможно, работы продолжатся. Однако ни техники, ни рабочих так и не дождались.
В конце концов жители поселка обратились в Центр защиты прав граждан и с помощью специалистов составили коллективную жалобу. Буквально за двое суток ее подписали более сорока человек. В июне сотрудники ГИБДД Владивостока, отреагировав на претензию, провели очередное обследование и обнаружили, что состояние дороги осталось прежним.
- Государственным инспектором отдела безопасности ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку в целях проверки обращения о несоответствии дорожного полотна по улице Лиманной требованиям ГОСТа было проведено обследование, составлен акт недостатков дорожной сети, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД города Владивостока. – На основании этого акта ответственному за безопасность дороги на данном участке, то есть администрации Владивостока, было вынесено предписание об устранении нарушений. Срок исполнения предписания составил десять дней. Затем наши сотрудники провели контрольное обследование и обнаружили, что указанные недостатки устранены не были.
Контрольное обследование было проведено 23 июня, в ходе чего сотрудники ГИБДД обнаружили – как была улица Лиманная в ямах, так и осталась. В отношении городской администрации были возбуждены административные производства по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор» и по ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте, содержании дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений». Материалы переданы в суд для принятия решений. Администрации грозит штраф на сумму свыше 300 тысяч рублей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Центра защиты прав граждан.
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А администрации пофигу. Деньги заберут из бюджета города, а не из кармана конкретного чиновника. Такова политика ЕР.