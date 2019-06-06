www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.23 р. 100 JPY: 60.28 р.
EUR: 73.27 р. 10 CNY: 94.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Приморец ответит за преступления в лихих девяностых

06 Июня 2019, 21:23 | Приморье

Он долго скрывался в Испании

52-летний приморец, подозреваемый в причастности к нападениям и убийствам, в четверг экстрадирован в Россию из Испании.

«В Россию из Испании в сопровождении сотрудников национального центрального бюро Интерпола МВД и ФСИН России экстрадирован 52-летний житель Приморского края, который обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 (убийство), частью 2 статьи 209 (бандитизм), частью 3 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов)», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина ВОЛК.

По данным МВД, в1994-1998 гг. мужчина являлся участником организованной устойчивой вооруженной группы, и вместе с сообщниками совершил ряд тяжких преступлений на территории Уссурийска.

«Злоумышленники незаконно приобретали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, которые затем использовали для совершения преступлений. Так, в 1994 году ими было организовано вооруженное нападение на жителя Уссурийска, в результате которого пострадавший получил огнестрельное ранение», - пояснила г-жа Волк.

На счету группировки также заказное убийство местного бизнесмена в 1998 году.

«В 2013 году сотрудниками региональных управлений МВД России и ФСБ России задержаны руководитель и активные участники банды, которые предстали перед судом. Один из обвиняемых - житель Уссурийска 1967 года рождения - скрылся от органов следствия. По инициативе УМВД России по Приморскому краю он объявлен в межгосударственный розыск. В дальнейшем была получена информация о том, что фигурант под вымышленным именем с паспортом гражданина Киргизской Республики находится в Испании», - сказала Ирина Волк.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: интерпол  Уссурийск  преступление  МВД 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru