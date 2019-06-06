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Приморец ответит за преступления в лихих девяностых
Он долго скрывался в Испании
52-летний приморец, подозреваемый в причастности к нападениям и убийствам, в четверг экстрадирован в Россию из Испании.
«В Россию из Испании в сопровождении сотрудников национального центрального бюро Интерпола МВД и ФСИН России экстрадирован 52-летний житель Приморского края, который обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 (убийство), частью 2 статьи 209 (бандитизм), частью 3 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов)», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина ВОЛК.
По данным МВД, в1994-1998 гг. мужчина являлся участником организованной устойчивой вооруженной группы, и вместе с сообщниками совершил ряд тяжких преступлений на территории Уссурийска.
«Злоумышленники незаконно приобретали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, которые затем использовали для совершения преступлений. Так, в 1994 году ими было организовано вооруженное нападение на жителя Уссурийска, в результате которого пострадавший получил огнестрельное ранение», - пояснила г-жа Волк.
На счету группировки также заказное убийство местного бизнесмена в 1998 году.
«В 2013 году сотрудниками региональных управлений МВД России и ФСБ России задержаны руководитель и активные участники банды, которые предстали перед судом. Один из обвиняемых - житель Уссурийска 1967 года рождения - скрылся от органов следствия. По инициативе УМВД России по Приморскому краю он объявлен в межгосударственный розыск. В дальнейшем была получена информация о том, что фигурант под вымышленным именем с паспортом гражданина Киргизской Республики находится в Испании», - сказала Ирина Волк.
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