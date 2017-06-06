Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке в налоговую подавали недействительные отчеты
Ущерб бюджета составил 12 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
По версии следствия, преступные деяния совершались в течение двух лет с марта 2012 года с использованием подложных документов (фиктивных договоров, таможенных деклараций с отметками таможенных органов о выпуске товара, копий международных товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, товарных накладных, книг покупок, книг продаж, актов приема выполненных работ), согласно которым подконтрольное преступной группе юридическое лицо приобретало право на возмещение налога на добавленную стоимость.
Так, фигурантка совместно с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем обмана, похитили из федерального бюджета денежные средства на общую сумму свыше 12 млн рублей, переведенных на счет подконтрольной им компании в качестве возмещенного НДС.
В дальнейшем, в целях придания правомерности владения и распоряжения незаконно полученных денег, участники преступной группы, используя фиктивные договоры, через расчетные счета фирм-однодневок совершили незаконные финансовые операции по их обналичиванию.
Действуя по аналогичной преступной схеме хищения денежных средств за счет незаконного возмещения НДС, фигурантка совместно со своими подельниками пытались похитить порядка 29 млн рублей из федерального бюджета Российской Федерации, однако, довести свой преступный умысел до конца они не смогли в связи с отказом налогового органа в операции по возмещению налога.
Прокурором Приморского края утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы краевого центра, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, покушение на мошенничество, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Иван КРЫШАН.
Новости тематики
- В Уссурийском городском округе введен режим ЧС
- В Приморье полицейский уволен за получение взятки в размере 30 тыс. рублей
- В Приморье мэра города перевели под домашний арест
- Сразу несколько жителей Приморья попали в общероссийский список экстремистов
- В Приморье таможенники задержали необычную посылку
- Приморский психиатр рассказал, почему у владельцем оружия иногда "сносит крышу"
- В Приморье разыскивают браконьера, напавшего на инспекторов
- Наркотики отравляют жизнь
- В Приморье группу мошенников подозревают в хищении 15 млн рублей
- В Приморье адвокат, используя доверительное отношения своих клиентов, украл 1,5 млн рублей
Новости раздела
- Бизнесвумен в Приморье поймали за клешню
- В Уссурийском городском округе введен режим ЧС
- В Приморье полицейский уволен за получение взятки в размере 30 тыс. рублей
- В Приморье мэра города перевели под домашний арест
- Сразу несколько жителей Приморья попали в общероссийский список экстремистов
- В Приморье таможенники задержали необычную посылку
- Приморский психиатр рассказал, почему у владельцем оружия иногда "сносит крышу"
- В Приморье разыскивают браконьера, напавшего на инспекторов
- Наркотики отравляют жизнь
- Отдых у моря таит опасность
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморец обналичивал средства крупных коммерческих компаний
- Техосмотр возвращают ГИБДД
- Дач в России больше не будет
- Россиянам отвели четыре дня на покупку валюты
- Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить
- В России нашли способ увеличить пенсии на 10 тысяч рублей каждому
- В Приморье на аукционе рыбоводный участок был продан за баснословную сумму
- В Госдуме задумали окончательно разорить Дальний Восток
- Лучший приморский актив Сергея Дарькина остался в надежных руках
- В квитанциях ЖКХ появится новая строка