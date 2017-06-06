Во Владивостоке в налоговую подавали недействительные отчеты

Ущерб бюджета составил 12 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, преступные деяния совершались в течение двух лет с марта 2012 года с использованием подложных документов (фиктивных договоров, таможенных деклараций с отметками таможенных органов о выпуске товара, копий международных товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, товарных накладных, книг покупок, книг продаж, актов приема выполненных работ), согласно которым подконтрольное преступной группе юридическое лицо приобретало право на возмещение налога на добавленную стоимость.

Так, фигурантка совместно с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем обмана, похитили из федерального бюджета денежные средства на общую сумму свыше 12 млн рублей, переведенных на счет подконтрольной им компании в качестве возмещенного НДС.

В дальнейшем, в целях придания правомерности владения и распоряжения незаконно полученных денег, участники преступной группы, используя фиктивные договоры, через расчетные счета фирм-однодневок совершили незаконные финансовые операции по их обналичиванию.

Действуя по аналогичной преступной схеме хищения денежных средств за счет незаконного возмещения НДС, фигурантка совместно со своими подельниками пытались похитить порядка 29 млн рублей из федерального бюджета Российской Федерации, однако, довести свой преступный умысел до конца они не смогли в связи с отказом налогового органа в операции по возмещению налога.

Прокурором Приморского края утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы краевого центра, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, покушение на мошенничество, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Иван КРЫШАН.