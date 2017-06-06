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Во Владивостоке окончено расследование дела о наезде на пешеходов на острове Русском
Водителю грозит до 2-х лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Следователем УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы Владивостока, совершившей ДТП на острове Русском. В ходе расследования установлено: утром 16 февраля 2017 года в районе корпуса «L» поселка Аякс на острове Русском в городе Владивостоке 46-летняя водитель «Тойота Ками», двигаясь со стороны улицы Катерная к поселку Подножье, совершила наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому переходу.
Потерпевшим диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника, переломы. По результатам экспертизы установлено, что в результате дорожно–транспортного происшествия одному из пострадавших причинен тяжкий вред здоровью.
Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Выполнены необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование завершено. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Иван КРЫШАН.
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