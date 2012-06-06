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В Приморье утилизация боеприпасов возле с. Барано-Оренбургское прекращена
Вице-губернатор Приморского края Александр Лось провел совещание в селе Барано-Оренбургское Пограничного района.
В совещании приняли участие представители органов ГО и ЧС и Министерства обороны, руководители Пограничного района и поселений. Главной темой совещания стало обеспечение безопасности жизни, здоровья и сохранности имущества граждан при утилизации боеприпасов на расположенном рядом с селом военном полигоне.
В ходе совещания жители села Барано-Оренбургское рассказали, что подрыв боеприпасов, выслуживших установленные сроки эксплуатации, ведется на полигоне в непосредственной близости от села с декабря 2010 года. Проблема обострилась в конце апреля 2012 года, что связано с увеличением мощности подрыва взрывчатых веществ. Непрекращающиеся взрывы на полигоне привели к росту социальной напряженности в близлежащих населенных пунктах.
В результате подрывов боеприпасов многие здания в селе Барано-Оренбургское получили повреждения: в домах разбиты стекла, на стенах появились трещины. Также в результате подрывов боеприпасов был нанесен ущерб социально-реабилитационному центру, где проходят реабилитацию дети из близлежащих населенных пунктов.
Для уточнения размера материального ущерба, нанесенного строениям, будет создана комиссия, в которую войдут представители специалисты-взрывотехники, архитекторы, независимые эксперты, администрации Приморского края. Александр Лось заверил жителей Барано-Оренбургского, чьи дома пострадали от взрывов, что администрация Приморья окажет им необходимую помощь.
Также по итогам совещания было принято решение о полном прекращении с 1 июня утилизации боеприпасов на полигоне. Утилизация прекращена до тех пор, пока военные не определят новые точки подрыва, находящиеся на безопасном расстоянии от населенных пунктов.
«Администрация края не может допустить, чтобы жители испытывали дискомфорт в связи с действиями военных. Наша задача – добиться того, чтобы люди не были заложниками ситуации», - подчеркнул Александр Лось.
«Золотой Рог».
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