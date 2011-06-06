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ОАО «Примавтодор» добывал полезные ископаемые без лицензии
Прокуратурой Надеждинского района выявлен факт самовольного пользования недрами без разрешения (лицензии) филиалом «Надеждинский» ОАО «Примавтодор».
Установлено, что филиалом «Надеждинский» ОАО «Примавтодор» открытым способом, с использованием тяжелой техники осуществлялась добыча торфа, погрузка его на автомашины и вывоз из п. Раздольное Надеждинского района.
Между тем, торф включен в перечень общераспространенных полезных ископаемых Приморского края, на добычу которого необходима лицензия. В соответствии с действующим законодательством предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.
Однако лицензия на право пользования ОАО «Примавтодор» недрами в целях добычи в Надеждинском районе торфа уполномоченными органами государственной власти не выдавалась.
В связи с выявленными нарушениями прокурором Надеждинского района возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без разрешения (лицензии).
Постановлением государственного инспектора Управления Роспироднадзора по Приморскому краю должностное лицо филиала «Надеждинский» ОАО «Примавтодор» привлечено к административной ответственности за указанное правонарушение в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей,сообщила "ЗР" Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.
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