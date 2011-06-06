www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.58 р.
EUR: 74.67 р. 10 CNY: 94.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Отмыл бабло - живи спокойно?

06 Июня 2011, 00:20 | Приморье

Одним из направлений деятельности правоохранителей Дальнего Востока является борьба с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, поскольку масштабы этих явлений по-прежнему подрывают стабильность финансово-экономической системы и напрямую угрожают национальной безопасности государства.

В начале текущего года Управление Генпрокуратуры в ДФО сообщило, что в 2010 г. в ходе проверок выявлено 161 нарушение антиотмывочного закона, в связи с чем внесено 57 представлений, по результатам рассмотрения которых 23 чиновника привлечено к дисциплинарной ответственности. По постановлениям прокуроров к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) привлечено 32 лица (9 юридических лиц и 23 должностных лица) в виде штрафов на общую сумму 727 тыс. рублей.

Несмотря на тесную связь легализации преступных доходов с коррупцией, количество выявленных фактов отмывания денег остается незначительным. Так, если в 2008 г. правоохранительными органами округа было выявлено 65 таких преступлений, то в 2009 г. - уже 29, а в 2010 г. - всего лишь 7.

По словам руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга в ДФО С. КРАВЦОВА, снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов, произошло из-за изменения статей 174-174.1 УК РФ. В частности, финансовыми операциями в крупном размере признаются сделки с денежными средствами или имуществом на сумму более 6 млн рублей. В прежней редакции крупным считался размер более 1 млн рублей. Кроме того, собранные доказательства часто бывают недостаточными для доведения уголовного дела до суда.

Наряду с этим обращает на себя внимание низкая выявляемость транснациональных фактов отмывания денег. Если не учитывать резонансное дело депутата ЗакСа Г. ЛЫСАКА и нескольких браконьерских лесных дел, то «успеваемость» по-прежнему неважная.

В заключение следует отметить, что этом году санкции статей 174-174.1 УК РФ также претерпели изменения. В частности, с подачи президента были убраны нижние пороги наказаний. Теперь за отмывание денег можно отделаться несколькими месяцами лишения свободы. А стоит ли игра свеч, гадать не приходится.

Автор: Александр Сухаренко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru