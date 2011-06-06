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Отмыл бабло - живи спокойно?
Одним из направлений деятельности правоохранителей Дальнего Востока является борьба с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, поскольку масштабы этих явлений по-прежнему подрывают стабильность финансово-экономической системы и напрямую угрожают национальной безопасности государства.
В начале текущего года Управление Генпрокуратуры в ДФО сообщило, что в 2010 г. в ходе проверок выявлено 161 нарушение антиотмывочного закона, в связи с чем внесено 57 представлений, по результатам рассмотрения которых 23 чиновника привлечено к дисциплинарной ответственности. По постановлениям прокуроров к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) привлечено 32 лица (9 юридических лиц и 23 должностных лица) в виде штрафов на общую сумму 727 тыс. рублей.
Несмотря на тесную связь легализации преступных доходов с коррупцией, количество выявленных фактов отмывания денег остается незначительным. Так, если в 2008 г. правоохранительными органами округа было выявлено 65 таких преступлений, то в 2009 г. - уже 29, а в 2010 г. - всего лишь 7.
По словам руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга в ДФО С. КРАВЦОВА, снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов, произошло из-за изменения статей 174-174.1 УК РФ. В частности, финансовыми операциями в крупном размере признаются сделки с денежными средствами или имуществом на сумму более 6 млн рублей. В прежней редакции крупным считался размер более 1 млн рублей. Кроме того, собранные доказательства часто бывают недостаточными для доведения уголовного дела до суда.
Наряду с этим обращает на себя внимание низкая выявляемость транснациональных фактов отмывания денег. Если не учитывать резонансное дело депутата ЗакСа Г. ЛЫСАКА и нескольких браконьерских лесных дел, то «успеваемость» по-прежнему неважная.
В заключение следует отметить, что этом году санкции статей 174-174.1 УК РФ также претерпели изменения. В частности, с подачи президента были убраны нижние пороги наказаний. Теперь за отмывание денег можно отделаться несколькими месяцами лишения свободы. А стоит ли игра свеч, гадать не приходится.
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