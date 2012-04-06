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Несовершеннолетние жители пос. Раздольное осуждены за убийство и разбой

06 Апреля 2012, 21:50 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 6 апреля, ZRPRESS. 3 апреля 2012 года Приморским краевым судом вынесен обвинительный приговор местным жителям, осужденным за убийство и разбойное нападение на двух лиц. Вячеслав Черемнов и двое несовершеннолетних жителей пос. Раздольное, признаны виновными в совершении разбоя, с причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 162 УК РФ).

В зависимости от роли каждого соучастника в лишении жизни потерпевших, их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 33 ч. 3, ст. 105 ч. 2 УК РФ (пособничество в убийстве) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как установлено в судебном заседании, в январе прошлого года вечером они совершили разбойное нападение на магазин «Сказка», расположенный в пос. Раздольное. Черемнов, при пособничестве 15-летнего подростка, нанес множественные ножевые ранения продавцу магазина (1985 года рождения), от которых наступила смерть последней.

В это же время третий нападавший (16-летний подросток) наносил удары ножом второй женщине (осуществлявшей функции охранника магазина) до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. Посчитав, что убил потерпевшую, он вместе с другими продолжил действия, направленные на хищение чужого имущества.

Из кассы магазина преступники похитили 9 тыс. рублей, а также вынесли продукты питания, спиртное, системный блок от компьютера (на котором имелись записи с камеры видеонаблюдения). С убитой женщины–продавца они сняли золотые украшения.

Признав Черемнова виновным в совершении преступлений против личности и собственности, суд также квалифицировал его действия, связанные с вовлечением несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений, по ч. 4 ст. 150 УК РФ и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. По совокупности преступлений Черемнов окончательно приговорен к 19 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Несовершеннолетним подсудимым суд определил от 6 до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, сообщила «ЗР» старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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