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В Приморье оппозиция пыталась оспорить результаты повторных выборов губернатора

06 Февраля 2019, 17:51 | Приморье

Представитель оппозиции, являющийся, к тому же, членом участковой комиссии, так и не смог внятно объяснить, к чему у него претензии

В Первомайском суде города Владивостока 30 января состоялось рассмотрение иска об отмене итогов голосования на избирательном участке № 613 на повторных выборах губернатора Приморского края 16 декабря прошлого года. Иск был подан членом участковой избирательной комиссии № 613 с правом решающего голоса.

Избирательная комиссия Приморского края была привлечена в процесс в качестве заинтересованного лица.

Региональный избирком возражал против отмены итогов голосования и признания их недействительными.

Последовательно выступая за прозрачность и открытость избирательного процесса, на суде от имени Избирательной комиссии Приморского края было заявлено ходатайство об истребовании в судебном порядке избирательных бюллетеней.

Данное ходатайство было заявлено для того, чтобы суд вскрыл опечатанные избирательные бюллетени, исследовал их путем пересчета, сравнил отметки голосования в этих бюллетенях с итоговым протоколом участковой комиссии.

К сожалению, в удовлетворении указанного ходатайства судом было отказано.

В ходе рассмотрения дела Избирательная комиссия Приморского края предоставила суду доказательства того, что участковая избирательная комиссия избирательного участка № 613 и территориальная избирательная комиссия Первомайского района города Владивостока действовали правомерно при подсчете голосов и принятии решения об итогах голосования.

Избирком предоставил суду акт проверки КОИБ-2010, которым была подтверждена работоспособность и корректность считывающего сканера и принтера.

Данный акт был составлен комиссионно в день голосования за час до открытия избирательных участков.

Истец – член участковой комиссии, подтвердила, что как член комиссии она присутствовала в помещении участковой комиссии при проведении указанной проверки КОИБ-2010 и претензий к ней не имела. Также истец в суде подтвердила, что у нее не возникло вопросов, связанных с изготовлением протокола об итогах голосования и достоверностью его данных. В связи с этим истец подписала итоговый протокол, не нашла оснований составить к нему особое мнение и проголосовала за его утверждение также как и все остальные члены участковой комиссии.

Суд, рассмотрев все представленные материалы, отказал в отмене итогов голосования по участку № 613 города Владивостока.

В случае подачи апелляции Избирательная комиссия Приморского края также будет последовательно отстаивать свою позицию.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: избирком  иск  выборы  оппозиция  губернатор 



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