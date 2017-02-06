Во Владивостоке возбудили уголовное дело на организатора наркопритона

Владельцу притона грозит до 4-х лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В январе 2017 года сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю благодаря сообщениям граждан пресечена деятельность пяти наркопритонов.

На днях во Владивостоке пресечена деятельность наркопритона, хозяином которого являлся 42-летний местный житель. Преступление удалось выявить благодаря бдительности жильцов дома, которые сообщили о противоправной деятельности организатора притона в полицию.

В результате проведенных мероприятий установлено, что мужчина, являясь потребителем наркотических средств, в период с августа 2016 по январь 2017 года предоставлял свою квартиру на проспекте Красного Знамени наркозависимым людям для потребления синтетических наркотиков. В ходе осмотра жилища подозреваемого сотрудники Управления наркоконтроля изъяли приспособления для изготовления и употребления наркотических средств.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ, организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.