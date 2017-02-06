Во Владивостоке незаконно вырубили 60 деревьев

По предварительным данным, ущерб составил более 1 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратурой Первореченского района г. Владивостока проведена проверка по обращению местного жителя о незаконном уничтожении зеленых насаждений на земельном участке в районе ул. Выселковая в г. Владивостоке.

В ходе проверки доводы заявителя подтвердились. Установлено, что на южной стороне от земельного участка в указанном районе имеются следы повреждения и уничтожения зеленых насаждений. При этом разрешение на рубку зеленых насаждений на этом земельном участке администрацией г. Владивостока не выдавалось.

По предварительным данным, уничтожено 60 деревьев на общую сумму свыше 1 млн рублей, повреждено несколько деревьев на сумму более 28 тыс. рублей.

Учитывая данные обстоятельства, прокуратурой района направлены материалы в орган предварительного расследования для уголовно-правовой оценки действий неустановленных лиц.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры района.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.