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Во Владивостоке незаконно вырубили 60 деревьев
По предварительным данным, ущерб составил более 1 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Прокуратурой Первореченского района г. Владивостока проведена проверка по обращению местного жителя о незаконном уничтожении зеленых насаждений на земельном участке в районе ул. Выселковая в г. Владивостоке.
В ходе проверки доводы заявителя подтвердились. Установлено, что на южной стороне от земельного участка в указанном районе имеются следы повреждения и уничтожения зеленых насаждений. При этом разрешение на рубку зеленых насаждений на этом земельном участке администрацией г. Владивостока не выдавалось.
По предварительным данным, уничтожено 60 деревьев на общую сумму свыше 1 млн рублей, повреждено несколько деревьев на сумму более 28 тыс. рублей.
Учитывая данные обстоятельства, прокуратурой района направлены материалы в орган предварительного расследования для уголовно-правовой оценки действий неустановленных лиц.
По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры района.
Иван КРЫШАН.
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