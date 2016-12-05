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Медведь-шатун забрел в населенный пункт в Приморье
Гималайский медведь забрел в приморский поселок Ольга. Сейчас ситуация под контролем, поиски беспокойного зверя ведутся специалистами охотнадзора и полиции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По словам директора департамента охотничьего надзора Приморья Дмитрия Панкратова, медведь-шатун уже в течение недели периодически наведывается в поселок в поисках добычи.
«Сначала медведь забрался в сарай на окраине поселка, но материального ущерба не нанес. Зверя удалось отпугнуть, однако вскоре он вновь вернулся в населенный пункт. В поселке возникла угроза жизни и здоровью местных жителей, поэтому принято решение о нейтрализации беспокойного зверя», – прокомментировал он.
Дмитрий Панкратов добавил, что сейчас ситуация под контролем. На месте дежурят специалисты охотнадзора, охотпользователи и сотрудники полиции.
Сотрудники департамента охотничьего надзора просят жителей края обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности при встрече с медведями.
При возникновении конфликтных ситуации с дикими животными приморцы могут звонить по телефонам: 8 (423) 243-19-98, 240-09-37.
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