Медведь-шатун забрел в населенный пункт в Приморье

Гималайский медведь забрел в приморский поселок Ольга. Сейчас ситуация под контролем, поиски беспокойного зверя ведутся специалистами охотнадзора и полиции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморья Дмитрия Панкратова, медведь-шатун уже в течение недели периодически наведывается в поселок в поисках добычи.

«Сначала медведь забрался в сарай на окраине поселка, но материального ущерба не нанес. Зверя удалось отпугнуть, однако вскоре он вновь вернулся в населенный пункт. В поселке возникла угроза жизни и здоровью местных жителей, поэтому принято решение о нейтрализации беспокойного зверя», – прокомментировал он.

Дмитрий Панкратов добавил, что сейчас ситуация под контролем. На месте дежурят специалисты охотнадзора, охотпользователи и сотрудники полиции.

Сотрудники департамента охотничьего надзора просят жителей края обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности при встрече с медведями.

При возникновении конфликтных ситуации с дикими животными приморцы могут звонить по телефонам: 8 (423) 243-19-98, 240-09-37.