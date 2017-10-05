Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За Лермонтовский ГОК вступилась прокуратура Приморья
Первому вице-губернатору вынесено представление, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На прошлой неделе Деловая газета «Золотой Рог» писала, что Лермонтовский ГОК не может запустить производство так как у предприятия закончились деньги. А второго транша субсидий из краевого бюджета комбинат не дождался.
За этот вопрос взялась прокуратура Приморского края. Так, надзорным ведомством проведена проверка исполнения законодательства при предоставлении ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» субсидий в целях возобновления производственной деятельности, в ходе которой в деятельности департамента промышленности Приморского края выявлены нарушения закона.
«Установлено, что в нарушение требований, установленных Порядком предоставления субсидии из краевого бюджета на поддержку организаций горно-металлургической промышленности в целях возобновления производственной деятельности, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 20.04.2017 № 131-па, а также Соглашением о предоставлении субсидий от 08.06.2017 № 30-01-18/04, департаментом промышленности края ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» не предоставлены вторая и третья части субсидий, которые подлежали перечислению комбинату соответственно в августе и сентябре 2017 года», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Учитывая данные обстоятельства, 4 октября 2017 года прокуратурой края первому вице-губернатору Приморского края, курирующему деятельность указанного департамента, внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.
Результаты рассмотрения акта реагирования и фактическое устранение нарушений закона находятся на контроле в прокуратуре края.
Новости тематики
- За Лермонтовский ГОК вступилась прокуратура Приморья
- В Приморье работник судоремонтного завода нанес крупный ущерб своему предприятию
- Коррупционеры в Приморье ставят рекорды
- Приморская строительная компания задерживала зарплаты на 2 месяца
- В Приморье онлайн-продавца подозревают в мошенничестве на 190 тыс. рублей
- В Приморье перед судом предстанет предполагаемый организатор "взрослых развлечений"
- В Приморье на популярном пляже из домика украли документы и деньги
- В Приморье пресекли нелегальную заготовку древесины
- Приморские чиновники берут взяток больше всех в России
- Приморская полиция просит помощи в розыске обвиняемого
Новости раздела
- За Лермонтовский ГОК вступилась прокуратура Приморья
- В Приморье работник судоремонтного завода нанес крупный ущерб своему предприятию
- Коррупционеры в Приморье ставят рекорды
- Приморская строительная компания задерживала зарплаты на 2 месяца
- Ядерную ракету КНДР американцы могут сбить над Приморьем
- В Приморье онлайн-продавца подозревают в мошенничестве на 190 тыс. рублей
- В Приморье перед судом предстанет предполагаемый организатор "взрослых развлечений"
- В Приморье на популярном пляже из домика украли документы и деньги
- В Приморье пресекли нелегальную заготовку древесины
- Приморские чиновники берут взяток больше всех в России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новым мэром Владивостока станет...
- Мошенники нашли сногсшибательный способ похищения денег с банковских карт
- КНДР пощадит Приморье
- Во Владивостоке оштрафовали гипермаркет
- Известную компанию в Приморье подозревают в преднамеренном банкротстве
- Налоговая подала иск о банкротстве одного из крупнейших предприятий Приморья
- В России спрогнозировали курс рубля до 2035 года
- Приморье и другие территории Дальнего Востока будут развивать на деньги, которые отнимут у Сахалина
- Нарушителей ПДД скоро будут наказывать без протокола
- В Азии смеются – торги по отелю Hyatt во Владивостоке перенесены на 9 ноября