За Лермонтовский ГОК вступилась прокуратура Приморья

Первому вице-губернатору вынесено представление, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На прошлой неделе Деловая газета «Золотой Рог» писала, что Лермонтовский ГОК не может запустить производство так как у предприятия закончились деньги. А второго транша субсидий из краевого бюджета комбинат не дождался.

За этот вопрос взялась прокуратура Приморского края. Так, надзорным ведомством проведена проверка исполнения законодательства при предоставлении ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» субсидий в целях возобновления производственной деятельности, в ходе которой в деятельности департамента промышленности Приморского края выявлены нарушения закона.

«Установлено, что в нарушение требований, установленных Порядком предоставления субсидии из краевого бюджета на поддержку организаций горно-металлургической промышленности в целях возобновления производственной деятельности, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 20.04.2017 № 131-па, а также Соглашением о предоставлении субсидий от 08.06.2017 № 30-01-18/04, департаментом промышленности края ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» не предоставлены вторая и третья части субсидий, которые подлежали перечислению комбинату соответственно в августе и сентябре 2017 года», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Учитывая данные обстоятельства, 4 октября 2017 года прокуратурой края первому вице-губернатору Приморского края, курирующему деятельность указанного департамента, внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.

Результаты рассмотрения акта реагирования и фактическое устранение нарушений закона находятся на контроле в прокуратуре края.