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В Приморье работник судоремонтного завода нанес крупный ущерб своему предприятию
Ущерб судоремонтному заводу составил более 750 тыс. рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Находкинским городским судом Приморского края постановлен обвинительный приговор местному жителю. Он признан виновным в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, мошенничество, сообщили в пресс-службе Находкинской транспортной прокуратуре.
«Обвиняемый работал начальником отдела информационных технологий в ПАО «Находкинский судоремонтный завод» и для обеспечения бесперебойной работы компьютерной техники закупал различные комплектующие изделия», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
В течении 2016 года, после оплаты предприятием заказов, он звонил в магазин и менял ассортимент приобретенного товара на интересующую его продукцию. Чтобы скрыть преступление предоставлял в бухгалтерию подложные счета-фактуры. Ущерб заводу превысил 750 тыс. рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя Находкинской транспортной прокуратуры виновному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Также ему запрещено в течении двух лет занимать руководящие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
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