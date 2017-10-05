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Коррупционеры в Приморье ставят рекорды
Чиновники края лидируют в стране по количеству выявленных фактов «несоблюдения антикоррупционных стандартов»
В прокуратуре Приморского края состоялось координационное совещание, посвященное вопросам состояния работы правоохранительных органов края по выявлению и пресечению коррупционных преступлений, а также предупреждению коррупционных правонарушений, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
С докладом по теме повестки совещания выступил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры края Василий СКОРИК.
«По общему числу выявленных нарушений антикоррупционного законодательства Приморье занимает шестое место в России. В сфере госслужбы, а также по количеству выявленных фактов несоблюдения антикоррупционных стандартов чиновниками всех уровней - первое место», - приводит слова Василия Скорика «Интерфакс-Дальний Восток».
По словам начальника отдела, более 50 сотрудников различных учреждений в Приморье лишились должностей за нарушение требований антикоррупционного законодательства после прокурорских проверок.
Кроме этого, за последние несколько лет к уголовной ответственности стали чаще привлекаться высокопоставленные служащие.
«Пресечены коррупционные преступления, совершенные вице-губернатором края, 14 главами муниципальных образований, пятью депутатами представительных органов местного самоуправления, почти сотней сотрудников правоохранительных органов», - отметил Василий Скорик.
За совершение коррупционных правонарушений пять государственных, двое муниципальных служащих уволены в связи с утратой доверия, досрочно прекращены полномочия более 80 депутатов представительных органов местного самоуправления.
В результате контроля за расходами чиновников прокурор края предъявил в суд четыре иска об обращении в доход государства имущества общей стоимостью свыше 22 млн. руб., владельцы которого не смогли подтвердить его приобретение на законные доходы. Два иска удовлетворены.
В результате смещения акцентов на борьбу с наиболее значимыми и опасными деяниями в 2016-2017 гг. из 583 выявленных коррупционных преступлений 50 совершены в особо крупном размере, 76 - в крупном размере, 101 - в значительном размере, 87 - в составе организованной группы, 1 - в составе преступного сообщества. Установленный материальный ущерб по направленным в 2016-2017 гг. в суд уголовным делам превысил 1 млрд. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Добавим, что в структуре коррупционной преступности значительную часть, по-прежнему, составляют факты взяточничества (2017 г. - 119, 2016 г. - 127, 2015 г. - 180). Существенно больше установлено случаев получения и дачи взяток в крупном и особо крупном размерах (2016-2017 гг. - 31, 2015 г. - 11), возросла средняя сумма пресеченных взяток с 339 тыс. руб. в 2015 г. до почти 3 млн руб. в 2017 г.. Кроме этого, отмечается рост удельного веса случаев получения взяток, включая мелких, с 49% в 2015 г. до 55,7% в 2017 г.
Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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