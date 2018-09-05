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Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
По состоянию на 7 часов утра тайфун «Джеби», ускоренными темпами двигаясь на северной частью Японского моря и Татарским проливом прошел траверз Тернея и в течение ближайших трех-четырех часов покинет границы Приморского края, направляясь к Николаевску-на-Амуре.
Как и предполагалось, главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район, где за сутки выпало от 200 до 230 мм дождя (это 150% месячной нормы). Несколько меньше, но тоже очень много, выпало в Рудной Пристани – 104 мм, Дальнегорске 65, Ольге 55мм, Богополе 55 мм. Словом, на этот раз тайфун причинил серьезные неприятности восточным районам края. Их последствия могут сказываться еще довольно длительное время.
В целом за этот период выпало от 20 до 150% месячной нормы. Во Владивостоке выпало 118 мм или 89% нормы, 50% месячной нормы выпало в Хороле, Уссурийске, Астраханке, Халкидоне, Рощино, Красном Яре. На востоке края выпало 100-150% месячной нормы.
В ближайшие дни снова ожидаются дожди, с одной стороны над краем будут блуждать дождевые облака, оставшиеся от тайфуна, а с другой стороны, 7 сентября над Приморьем пройдет замыкающий циклон, с которым может выпасть от 15 до 30 мм осадков.
Далее, к предстоящим выходным погода должна успокоится. Но, в результате замены воздушной массы, похолодает. Например, если на сегодняшний день температура воздуха в нижней тропосфере в районе Владивостока составляет +12°С, то к 9 сентября она понизится до +4°С. Правда, после 10 числа она снова начнет подниматься и может приблизится к нынешним +12°С к 12 сентября.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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