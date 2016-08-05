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Приморские чиновники скрыли от налоговой 82 счета в банках
Приморская прокуратура в ходе проверки установила, что 53 сотрудника департамента земельных и имущественных отношений Приморского края нарушили антикоррупционное законодательство. Как сообщила деловой газете «Золотой Рог» старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, были скрыты 82 банковских счета, 1 квартира и представлены недостоверные сведения о доходах.
Надзорным органом установлено, что 5 государственных служащих не представили или представили недостоверные сведения о доходах, полученных в 2015 году, на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.
Еще 47 чиновников «забыли» о деньгах на 82 счетах в банках, утаив тем самым 7,5 миллиона рублей. О квартире умолчал 1 сотрудник департамента.
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Комментарии
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Топограф22:55, 05.08.2016#
Можно смело всех сажать, кто "выделял" участки на ул. Причальной, улица искусственно загнута под углом 90 градусов на ул. Паллады, над крайним участком, который за последние годы из 300м2 как-то быстро вырос в 600м2, вырос кирпичный многоэтажный коттедж, на месте, где этого участка и быть не должно, выстроен металлический каркас-гроб, стена, и все это по красным линиям. Трогать этот произвол нельзя - разрешено этим самым департаментом, а "строитель" - "уважаемый" человек в обществе. Почему разрешили? Спросите г-на Клишина, справедливого россиянина, который спокойно изуродовал всю эту часть Эгершельда бульдозерами, и продал уродство г-ну N. Прокуратура нарушений не нашла. Именно в те дни, когда нарушений не нашли, кто-то из департамента торгонул там же ещё одной "непродаваемой" землёй - место отдыха горожан.
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Да какой придурок вам расскажет всеГраждане !!! Храните деньги в сберегательной кассеПристовы . рыло засуниут и еще контор пять , пробегутся по вашим счетам