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Приморские чиновники скрыли от налоговой 82 счета в банках

05 Августа 2016, 17:10 | Приморье

Приморская прокуратура в ходе проверки установила, что 53 сотрудника департамента земельных и имущественных отношений Приморского края нарушили антикоррупционное законодательство. Как сообщила деловой газете «Золотой Рог» старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, были скрыты 82 банковских счета, 1 квартира и представлены недостоверные сведения о доходах.

Надзорным органом установлено, что 5 государственных служащих не представили или представили недостоверные сведения о доходах, полученных в 2015 году, на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.

Еще 47 чиновников «забыли» о деньгах на 82 счетах в банках, утаив тем самым 7,5 миллиона рублей. О квартире умолчал 1 сотрудник департамента.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: чиновник  прокуратура  налоговая 



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Комментарии

  • бабай22:36, 05.08.2016#

    Да какой придурок вам расскажет всеГраждане !!! Храните деньги в сберегательной кассеПристовы . рыло засуниут и еще контор пять , пробегутся по вашим счетам

  • Топограф22:55, 05.08.2016#

    Можно смело всех сажать, кто "выделял" участки на ул. Причальной, улица искусственно загнута под углом 90 градусов на ул. Паллады, над крайним участком, который за последние годы из 300м2 как-то быстро вырос в 600м2, вырос кирпичный многоэтажный коттедж, на месте, где этого участка и быть не должно, выстроен металлический каркас-гроб, стена, и все это по красным линиям. Трогать этот произвол нельзя - разрешено этим самым департаментом, а "строитель" - "уважаемый" человек в обществе. Почему разрешили? Спросите г-на Клишина, справедливого россиянина, который спокойно изуродовал всю эту часть Эгершельда бульдозерами, и продал уродство г-ну N. Прокуратура нарушений не нашла. Именно в те дни, когда нарушений не нашли, кто-то из департамента торгонул там же ещё одной "непродаваемой" землёй - место отдыха горожан.

  • Местный11:44, 06.08.2016#

    Интересно, сколько теперь провинившимся нужно заплатить, чтобы власть забыла эти мелкие их грешки?

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