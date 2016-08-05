Приморские чиновники скрыли от налоговой 82 счета в банках

Приморская прокуратура в ходе проверки установила, что 53 сотрудника департамента земельных и имущественных отношений Приморского края нарушили антикоррупционное законодательство. Как сообщила деловой газете «Золотой Рог» старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, были скрыты 82 банковских счета, 1 квартира и представлены недостоверные сведения о доходах.

Надзорным органом установлено, что 5 государственных служащих не представили или представили недостоверные сведения о доходах, полученных в 2015 году, на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.

Еще 47 чиновников «забыли» о деньгах на 82 счетах в банках, утаив тем самым 7,5 миллиона рублей. О квартире умолчал 1 сотрудник департамента.