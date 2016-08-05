В Приморье участились случаи подделки денежных купюр

С начала 2016 года в Приморье зарегистрировано 152 преступления, предусмотренные статьей «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили в прокуратуре Приморского края.

При этом за аналогичный период прошлого года таких преступлений было зарегистрировано почти в три раза меньше, 57. Чаще всего мошенники подделывают и сбывают 5000-рублевые купюры, изготовленные способом цветной капельно-струйной и лазерной печати.

Самыми излюбленными местами для этого являются рынки, киоски, АЗС и предприятия малого бизнеса.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, необходимо знать следующее:

1. В основном массиве на территории города участились случаи сбыта фальшивых купюр достоинством 5000 рублей с сериями: мб, бм, ма, ам, ав, вм, бв, ба, аб.

2. Отличительные признаки поддельных купюр: – поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания (оригинал не может иметь расслоений);

– цифровое обозначение номинала купюры, нанесенного краской серого цвета, расположенное в левом нижнем углу купюры, а также защитные волокна не имеют свечения в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах;

– бумага менее эластичная; – часто красители водорастворимые (если слегка намочить изображение и потереть пальцем, краситель расплывается);

– размытость мелких деталей (защитных сеток, микроузоров);

– рельефность текста «Билет Банка России» на лицевой стороне банкнот и меток для людей с ослабленным зрением имитирована тиснением с оборотной стороны.

О ставших известными фактах сбыта следует сообщать в полицию по номеру 020 или в УМВД России по Владивостоку по тел. 8(423) 265-53-40.