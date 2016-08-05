www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье участились случаи подделки денежных купюр

05 Августа 2016, 12:19 | Приморье

С начала 2016 года в Приморье зарегистрировано 152 преступления, предусмотренные статьей «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Об этом деловой газете «Золотой Рог» сообщили в прокуратуре Приморского края.

При этом за аналогичный период прошлого года таких преступлений было зарегистрировано почти в три раза меньше, 57. Чаще всего мошенники подделывают и сбывают 5000-рублевые купюры, изготовленные способом цветной капельно-струйной и лазерной печати.

Самыми излюбленными местами для этого являются рынки, киоски, АЗС и предприятия малого бизнеса.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, необходимо знать следующее:

1. В основном массиве на территории города участились случаи сбыта фальшивых купюр достоинством 5000 рублей с сериями: мб, бм, ма, ам, ав, вм, бв, ба, аб.

2. Отличительные признаки поддельных купюр: – поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания (оригинал не может иметь расслоений);

– цифровое обозначение номинала купюры, нанесенного краской серого цвета, расположенное в левом нижнем углу купюры, а также защитные волокна не имеют свечения в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах;

– бумага менее эластичная; – часто красители водорастворимые (если слегка намочить изображение и потереть пальцем, краситель расплывается);

 – размытость мелких деталей (защитных сеток, микроузоров);

– рельефность текста «Билет Банка России» на лицевой стороне банкнот и меток для людей с ослабленным зрением имитирована тиснением с оборотной стороны.

О ставших известными фактах сбыта следует сообщать в полицию по номеру 020 или в УМВД России по Владивостоку по тел. 8(423) 265-53-40.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: мошенник  подделка  купюра 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru