В Приморье задержан серийный вор

ПРИМОРЬЕ, 4 августа, ZRPRESS. В дежурную часть ОМВД России по г. Находки поступило сообщение о том, что у одного из пациентов городской больницы из палаты похищен ноутбук. На момент кражи потерпевший находился на процедурах.

Оперативники выехали на место происшествия, опросили медперсонал и пациентов больницы, которые могли быть очевидцами преступлений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался 30-летний житель Находки.

Охотник за чужим добром признался в совершении еще нескольких подобных преступлений и рассказал полицейским о своих «методах». Выяснилось, что под видом посетителя мужчина прохаживался по коридорам больницы, делая вид, что ищет среди больных своего знакомого. Приметив незакрытый кабинет или палату, входил туда и брал все, на что «падал глаз». Как правило, в больничных палатах вору удавалось поживиться сотовыми телефонами, ноутбуками и сумочками с деньгами.

При совершении одной из краж он даже был пойман с поличным медперсоналом. Тогда сотрудники медучреждения заперли злоумышленника в кабинете и вызвали полицейских. Испугавшись наказания, любитель чужого имущества выпрыгнул из окна палаты, в которой был заперт. Высота в три этажа ничуть его не смутила. Оказавшись вне больницы, преступник бросился наутек.

Сейчас подозреваемый уверяет полицейских, что раскаивается в содеянном, взывая к жалости посредством своей наркотической зависимости, которой он, якобы, страдает на протяжении 15 лет и регулярно нуждается в деньгах на очередную «дозу».

В ходе проверки полицейские установили, что воровал задержанный не только в больнице, но и «наведывался» в офисы бизнес-центра, расположенного в районе улицы Школьной.

В настоящее время в отношении серийного вора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По фактам хищений чужого имущества возбуждены уголовные дела по статье 161 УК РФ «Грабеж» и части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Предприимчивому жителю Находки может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Золотой Рог».