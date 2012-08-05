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ДТП с множеством пострадавших произошли в Приморье
ПРИМОРЬЕ, 4 августа, ZRPRESS. Серьезное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано 30 июля в Надеждинском районе на отрезке трассы М-60. Водитель автомашины «Тойота Креста», имеющий стаж вождения 1 месяц, при движении со стороны г. Уссурийска в сторону г. Владивостока не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Тойота Хай Эйс».
В результате водитель «Кресты» получил перелом голени и множественные ушибы, водитель микроавтобуса – ушибы. Серьезно пострадали пассажиры микроавтобуса: в салоне находилось семь человек, шестерым из них потребовалась госпитализация. Люди получили переломы ног, рук, у двух женщин диагностировали переломы позвоночников.
ДТП с погибшим произошло в Шкотовском районе на автодороге Владивосток - Находка - порт Восточный. Водитель мотоцикла «Хонда», не имея водительского удостоверения, двигался со стороны Владивостока. Совершая обгон впередиидущей автомашины «Тойота Карина», мотоциклист не заметил, что она поворачивает налево и столкнулся с ней. От полученных травм водитель мотоцикла скончался в больнице.
«Золотой Рог».
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