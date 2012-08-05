Приморская таможня незаконно запретила ввоз партии автошин

Арбитражный суд Приморского края отказал Находкинской таможне в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Приморского УФАС России.

В июле 2010 года Приморское управление федеральной антимонопольной службы России рассматривало дело в отношении Находкинской таможни, возбужденное по заявлению индивидуального предпринимателя, которому было отказано в принятии грузовой таможенной декларации (ГТД), поданной для таможенного оформления ввезенного товара - шин пневматических резиновых для автомобиля, бывших в употреблении, сохранивших потребительские свойства.

Свой отказ Находкинская таможня мотивировала отсутствием у предпринимателя лицензии Минпромторга на ввоз опасных отходов, ограниченных к ввозу, несмотря на то, что предприниматель представил экспертное заключение, согласно которому шины были пригодны для дальнейшей эксплуатации, и не являлись отходами.

Комиссия Приморского УФАС России пришла к выводу, что действия Находкинской таможни нормативно необоснованны и ограничивают конкуренцию на рынке розничной продажи автомобильных шин, бывших в употреблении, но не утративших потребительских свойств.