Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморская таможня незаконно запретила ввоз партии автошин
Арбитражный суд Приморского края отказал Находкинской таможне в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Приморского УФАС России.
В июле 2010 года Приморское управление федеральной антимонопольной службы России рассматривало дело в отношении Находкинской таможни, возбужденное по заявлению индивидуального предпринимателя, которому было отказано в принятии грузовой таможенной декларации (ГТД), поданной для таможенного оформления ввезенного товара - шин пневматических резиновых для автомобиля, бывших в употреблении, сохранивших потребительские свойства.
Свой отказ Находкинская таможня мотивировала отсутствием у предпринимателя лицензии Минпромторга на ввоз опасных отходов, ограниченных к ввозу, несмотря на то, что предприниматель представил экспертное заключение, согласно которому шины были пригодны для дальнейшей эксплуатации, и не являлись отходами.
Комиссия Приморского УФАС России пришла к выводу, что действия Находкинской таможни нормативно необоснованны и ограничивают конкуренцию на рынке розничной продажи автомобильных шин, бывших в употреблении, но не утративших потребительских свойств.«Золотой Рог».
Новости тематики
Новости раздела
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- Московский суд изучит телефонные разговоры Игоря Пушкарева
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин