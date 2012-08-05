Казино "Приморье" оштрафовано на 10 тыс.

21 марта Приморским УФАС России рассмотрено административное дело, возбужденное в отношении ИП Пшикова Д. В. (владельца казино "Приморье").

При осуществлении контроля за соблюдением законодательства РФ о рекламе специалистами управления были выявлены признаки нарушения статьи 16.1 Федерального закона "О рекламе" при размещении наружной рекламы казино "Приморье", расположенного по ул. Посьетской, 20 во Владивостоке.

Реклама с изображением игорной атрибутики была размещена в оконных проемах и на фасаде здания. В соответствии с частью 1 статьи 16.1 ФЗ "О рекламе" распространение рекламы о деятельности по организации и проведению азартных игр и (или) пари, в том числе игорных заведений, допускается только в зданиях, строениях и сооружениях, в которых проводятся азартные игры и (или) пари.

Руководителем управления Владимиром ТАЛАНЦЕВЫМ было вынесено постановление о наложении штрафа на ИП Пшикова Д.В. в размере 100 МРОТ, что составляет 10 000 руб.

"Золотой Рог".