В Приморье задержали наркоторговцев, сбывавших свою продукцию через интернет

Им грозит до 25 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

В Уссурийске полиция задержала участников организованной группы, сбывавших наркотики посредством сети Интернет. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, 42-летний злоумышленник, имея преступный умысел, незаконно сбыл действующим под прикрытием лицам наркотические средства в крупном размере.

При проведении обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты наркотические вещества в крупном размере. Общая масса изъятых синтетических наркотиков превысила 1,2 кг.

Согласно заключению эксперта, вещество, представленное на исследование, является наркотическим средством - смесью, содержащей производное метилэфедрона.

Таким образом, преступление злоумышленником не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, так как его противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции, наркотические вещества изъяты из незаконного оборота.

В ходе предварительного следствия установлено, что четверо местных жителей в возрасте от 21 года до 42 лет, имея преступный умысел, незаконно сбывали наркотические средства бесконтактным способом в значительном и крупном размере на территории города.

Сбыт синтетических наркотиков производился путем закладок, изначально с помощью телефонной связи и СМС-переписки, а в последующем - с использованием интернета при помощи созданных злоумышленниками интернет-магазинов.

В настоящее время фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Иван КРЫШАН.