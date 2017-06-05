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В Приморье суд рассмотрит дело о незаконной рубке лесных насаждений

05 Июня 2017, 15:25 | Приморье

Фигуранты причинили ущерб на 24,5 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, преступление совершено в конце января 2017 года на участке Волчанецкого участкового лесничества Сергеевского филиала КГКУ «Приморское лесничество». Фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили незаконную рубку лесных насаждений, среди которых были деревья породы дуб, причинив тем самым ущерб лесному хозяйству на общую сумму 24,5 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В ходе следствия причиненный лесному фонду ущерб возмещен обвиняемыми добровольно в полном объеме.

Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей края, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 ч. 3 УК РФ, незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: экология  год экологии 



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