Системный администратор предстанет перед судом во Владивостоке

Он из мести заблокировал компьютеры гостиницы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры приморского края.

Бывший системный администратор предстанет перед судом за неправомерный доступ к компьютерной информации. По версии следствия, преступление совершено в 2016 году лицом, который ранее работал системным администратором в одной из компании, осуществляющей деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.

Уволившись из этой организации, действуя из мести, он вошел на сервер компании и заблокировал доступ к компьютерам, используя при этом пароли, которые ему стали известны в связи с осуществлением там ранее служебной деятельности.

Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации повлек невозможность дальнейшего использования информации сотрудниками компаний.

В течение дня специалистам удалось снять блокировку учетных записей пользователей информации и восстановить доступ к компьютерам.

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший её блокирование).

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Иван КРЫШАН.