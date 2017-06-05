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Системный администратор предстанет перед судом во Владивостоке
Он из мести заблокировал компьютеры гостиницы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры приморского края.
Бывший системный администратор предстанет перед судом за неправомерный доступ к компьютерной информации. По версии следствия, преступление совершено в 2016 году лицом, который ранее работал системным администратором в одной из компании, осуществляющей деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.
Уволившись из этой организации, действуя из мести, он вошел на сервер компании и заблокировал доступ к компьютерам, используя при этом пароли, которые ему стали известны в связи с осуществлением там ранее служебной деятельности.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации повлек невозможность дальнейшего использования информации сотрудниками компаний.
В течение дня специалистам удалось снять блокировку учетных записей пользователей информации и восстановить доступ к компьютерам.
Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший её блокирование).
В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Иван КРЫШАН.
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