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Во Владивостоке директора коммерческой компании оштрафовали на 120 тыс. рублей
Он не успел сообщить, что взял на работу бывшего госслужащего, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
По инициативе прокурора коммерческое предприятие и его генеральный директор подвергнуты крупному штрафу за нарушение при привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.
В ходе проверки порядка привлечения коммерческой компании к трудовой деятельности бывшего государственного служащего прокуратура Фрунзнеского района города Владивостока выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что компанией привлечен к трудовой деятельности бывший сотрудник межрайонной инспекции ФНС по Приморскому краю. При этом юридическое лицо в десятидневный срок не сообщило о заключении такого трудового договора представителю нанимателя государственного служащего по последнему месту его службы (в налоговую службу) в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 700.
Учитывая данные обстоятельства, прокурором района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ, привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции».
По итогам их судебного рассмотрения юридическое лицо и его генеральный директор подвергнуты административным штрафам на общую сумму 120 тыс. рублей.
Напомним, что федеральным законом «О противодействии коррупции» предусмотрена обязанность работодателя при заключении трудового договора с гражданином, занимавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения со в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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