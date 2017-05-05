Жителя Владивостока посадили на 15 лет в колонию строго режима

Он через интернет заказывал наркотики в КНР и получал их на почте, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТП.

Советский районный суд г. Владивостока Приморского края вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ, покушение на незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта, ч. 3 ст. 229.1 УК РФ, контрабанда наркотических средств.

В судебном заседании установлено, что мужчина дважды заказал на интернет-сайте наркотическое средство синтетического происхождения, которое в феврале 2015 года прибыло на территорию Российской Федерации из Китайской Народной Республики в почтовых отправлениях.

Наркотики изъяты при получении посылок.

С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Иван КРЫШАН.