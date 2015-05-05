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Судье ТОФ за госсчет купили "предмет роскоши"
Приморским региональным штабом Общероссийского народного фронта при проведении мониторинга в рамках проекта ОНФ «За честные закупки» был установлен факт сомнительной закупки недвижимости для нужд Тихоокеанского флотского военного суда, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу штаба ОНФ.
Как сообщил сопредседатель Приморского регионального штаба ОНФ Роман Титков, «фронтовики» уже направили обращение в военную прокуратуру и в адрес прокурора Приморского края по выявленному факту. «Мы намерены усилить контроль за госзакупками, осуществляемыми воинскими подразделениями, поскольку выявленный факт беспрецедентен: дело касается не просто воинской части, а флотского военного суда, то есть достаточно высокого уровня», - сообщил Роман Титков.
Отметим, что военным судом был объявлен конкурс на госзакупку по лоту «Приобретение квартиры для нужд Тихоокеанского флотского военного суда» для проживания военного судьи. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млн 260 тыс. рублей. В пределах данной суммы планируется купить трехкомнатную квартиру с раздельными комнатами.
Анализ условий закупки, изложенных в конкурсной документации электронного аукциона, позволил установить, что закупаемый объект недвижимости подпадает под определение предметов роскоши. В условиях конкурса среди прочих параметров были определены такие, как наличие обязательного индивидуального парковочного места (что во Владивостоке есть только в жилых комплексах бизнес-класса), местом возможного нахождения дома определены только несколько престижных микрорайонов в центре столицы Приморья. Серьезные требования предъявляются и к внутреннему состоянию жилья работника трибунала: обязательными являются трехкамерные пластиковые окна, межкомнатные двери из натурального массива дерева, керамическая плитка, натяжные потолки и другие предметы «элитного» уюта. Заказчиком также было прописано отдельным условием наличие ремонта в квартире с применением современных технологий и отделочных материалов.
Помимо вышеперечисленного, эксперты ОНФ обнаружили подозрительные расхождения в конкурсной документации, касающиеся сроков подачи заявок. Так, в разных разделах были указаны три различных срока окончания подачи заявок участниками – «17 часов 00 минут по местному времени заказчика» 1, 3 и 4 мая, что однозначно вводит в заблуждение конкурсных заявителей.
Таким образом, по мнению представителей Общероссийского народного фронта в Приморье, были нарушены сразу несколько пунктов закона о госзакупках: предъявляемые характеристики объекта недвижимости показывают, что квартира является предметом роскоши, созданы условия для ограничения количества участников (поскольку подробное описание местоположения дома и обустройства квартиры заведомо ограничивает количество возможных участников), допущены грубые разночтения в конкурсной документации.
Ситуация находится на контроле Приморского отделения ОНФ. «Фронтовики» продолжают работу по мониторингу закупок для государственных и муниципальных нужд в рамках проекта Народного фронта «За честные закупки».
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