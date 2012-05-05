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Суд в Приморье заступился за свиней

05 Мая 2012, 14:31 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 5 мая, ZRPRESS. Постановлением Партизанского районного суда приостановлена деятельность ЗАО «Компания «Сюань – Юань – Гонконг» по убою и реализации свиней. Причиной такого решения послужили неоднократные и грубейшие нарушения содержания животных и ведения свиноводческого хозяйства.

Основанием к такому радикальному судебному решению в отношении расположенной в селе Владимиро-Александровское Партизанского района свиноводческой фермы послужила плановая выездная проверка специалистов Юго-Восточного отдела Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В ходе проведённых проверочных мероприятий ветеринарными специалистами были выявлены грубейшие нарушения ветеринарно-санитарных правил при содержании и разведении свинопоголовья, такие как отсутствие на въезде санпропускника и дезинфекционного барьера, значительная часть территории не огорожена, повсеместно на территории хозяйства разбросан бытовой, строительный и промышленный мусор, валяются пищевые отходы, по территории фермы свободно передвигаются не привитые от заразных болезней собаки.

Что же касается самого помещения фермы и содержания свинопоголовья, то на входе в помещение отсутствует дезинфекционный коврик, отсутствуют акты об уборке, утилизации или уничтожении трупов павших животных, отсутствуют документы на комбикорм, не ведётся бактериологический и гельминтологический (на глисты) контроль обеззараживания навоза, яма для накопления навоза полностью заполнена и происходит вытекание навозной жижи на территорию хозяйства, и так далее.

Это уже не первый случай нарушения ветеринарно-санитарных правил, выявленных сотрудниками Россельхознадзора на территории этой свинофермы. Предыдущие нарушения были зафиксированы в конце августа 2011 года.

В итоге, как определил суд, действия ЗАО «Компания «Сюань – Юань – Гонконг» создают реальную угрозу жизни и здоровью животных, окружающей природной среде, возникновению эпизоотии, поскольку содержание свиней осуществляется в небезопасных ветеринарно-санитарных условиях, не обеспечивающих защиту хозяйства от заноса и распространения заразных болезней и может привести к заболеванию животных инфекционными заболеваниями, такими как африканская и классическая чума свиней, а также заболеваниями, общими для человека и животных, например ящуром, вспышка которого была недавно зарегистрирована на территории Приморья.

Как посчитал суд, так как менее строгий вид наказания – административный штраф, не сможет обеспечить достижение цели административного законодательства, суд принял решение о приостановлении деятельности компании по убою и реализации животных, сообщает Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
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