Ранняя весна грозит Приморью катастрофой

Весеннее половодье на реках Приморья начнется в этом году раньше обычного, предупреждает краевой департамент гражданской защиты. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".

В предупреждении отмечается, что зима 2014-2015 годов в регионе характеризовалась превышением средних многолетних значений по нескольким параметрам – сумме осадков, дате установления устойчивого снежного покрова и его высоте, водности рек, запасу воды в снеге и другим.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снегозапасы в настоящее время повсеместно больше в 2,5-4 раза», – отметили специалисты.

Вскрытие рек Приморья в связи с высокой водностью и малой толщиной льда предполагается в сроки несколько раньше средних многолетних значений. При вскрытии реки Уссури в ее среднем течении – на участке Кировский-Тарташевка, в нижнем течении рек Малиновка, Большая Уссурка, Бикин, Арсеньевка на участке Яковлевка-Бельцово, Илистая возможны кратковременные заторы льда с дополнительным подъемом уровня воды до метра. Однако формирование опасных заторов льда маловероятно.

Предполагается, что максимальный уровень первой волны весеннего половодья от снеготаяния на реках южных, восточных и центральных районов Приморья будет близок к средним многолетним значениям. А на реках северных районов края, где процесс снегонакопления ещё продолжается, этот уровень ожидается чуть выше среднего.

Наиболее паводкоопасные районы – Чугуевский, Кировский, Яковлевский, Черниговский, Михайловский, Спасский, Красноармейский и Дальнереченский.

Вместе с тем в Приморье уже утвержден план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод. Администрациями муниципальных образований уточнены затороопасные участки, зоны возможного подтопления населенных пунктов, состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий весеннего половодья.

Отслеживать гидрологическую обстановку на реках Приморья в периоды весеннего половодья и летне-осеннего паводка позволяют 27 автоматизированных гидрологических комплексов, которые расположены на территории 15 городских округов и муниципальных районов.

Кроме того, инженерно-саперной группой ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС спланировано проведение взрывных работ для безаварийного пропуска льда на реках Арсеньевка, Большая Уссурка, Уссури, Спасовка, Маревка и Илистая.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.