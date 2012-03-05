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В Приморье пойман за руку депутат-мошенник

05 Марта 2012, 14:27 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта, ZRPRESS. 29.02.2012 в Дальнегорский районный суд направлено уголовное дело в отношении депутата Думы Дальнегорского городского округа Алексея ШАПОРОВА, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, Шапоров, будучи зарегистрированным на территории г. Дальнегорска администрацией Дальнегорского городского округа, 28.10.2004 в межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 6 по Приморскому краю в качестве индивидуального предпринимателя, решил похитить из бюджета Дальнегорского городского округа денежные средства в сумме 90172,44 рубля путем обмана должностных лиц администрации Дальнегорского городского округа, входящих в состав комиссии по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории Дальнегорского городского округа.

С этой целью Шапоров, достоверно знал о том, что в соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2010-2012 годы и на период до 2015 года», утвержденной постановлением администрации Дальнегорского городского округа, субсидии на возмещение затрат, связанных с арендой муниципального имущества, предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся арендаторами муниципального имущества и земельных участков, заключившим договор с администрацией Дальнегорского городского округа, и не имеющим задолженности по арендной плате. Знал и то, что у него как индивидуального предпринимателя имеется задолженность в общей сумме 67073, 73 рубля перед администрацией Дальнегорского городского округа по договорам аренды, что является препятствием для получения указанной субсидии. Но он решил предоставить в комиссию по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в ДГО заведомо ложные сведения об отсутствии у него указанной задолженности.

В период с 17.11.2010 по 20.12.2010 Шапоров, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путём обмана денежных средств из бюджета ДГО, изготовил подложные выписки: «операции по карточке учёта поступлений № 396 от 14.11.2007» и «операции по карточке учёта поступлений № 54/2 от 05.04.2008», внеся в них заведомо ложные сведения об отсутствии у него задолженности перед бюджетом Дальнегорского городского округа по договорам аренды, подделав на них электрографическим способом подпись ведущего специалиста бюджетного отдела финансового управления администрации ДГО.

В период с 15.12.2010 по 20.12.2010 Шапоров, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение путём обмана денежных средств из бюджета, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения субсидии на возмещение своих затрат, связанных с арендой муниципального имущества, предоставил в отдел экономики и поддержке предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа для участия в программе по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в ДГО, заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат в сумме 90172, 44 рублей на оплату услуг, связанных с арендой муниципального имущества и земельных участков, к которому приобщил выписки: «операции по карточке учёта поступлений № 396 от 14.11.2007» и «операции по карточке учёта поступлений № 54/2 от 05.04.2008», содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии у него задолженности перед бюджетом Дальнегорского городского округа по договорам аренды. Но он не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как 20.12.2010 в ходе заседания в комиссии по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе был выявлен факт предоставления Шапоровым недостоверной информации, в связи с чем ему было отказано в финансовой поддержке.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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