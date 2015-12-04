Силы МЧС РФ брошены на эвакуацию сухогруза в Приморье

В бухте Золотая Терненского района Приморского края сел на мель сухогруз «Амур-36». На борту судна находятся 14 россиян. На место происшествия направили спасательный буксир «Рубин» Сахалинского морского спасательно-координационного центра. Его прибытие в бухту ожидается 4 декабря в 11:00 по московскому времени.

Как сообщили газете «Золотой Рог» в ГУ МЧС по региону, для эвакуации сухогруза в Приморский край из Южно-Сахалинска также прилетел вертолет Ми-8 МЧС РФ. Рядом с севшим на мель судном находятся морской буксир и рыболовецкий сейнер «Аквариум». В настоящее время эвакуация экипажа невозможна из-за шторма. Жизни экипажа ничего не угрожает. Угроз затопления судна и разлива топлива нет. По факту инцидента Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.