Из-за циклона в Приморье некоторые населенные пункты остались без света

ПРИМОРЬЕ, 4 декабря, ZRPRESS. Приморский край находится под влиянием сильного циклона. По данным Примгидромета, максимальное количество осадков выпало в Кавалерово - 45 миллиметров и Барабаше - 32 миллиметра. В Находке выпало 14 миллиметров, во Владивостоке – 19 миллиметров, на 2 миллиметра выше месячной нормы.

Снегопад и сильный ветер стали причинами обрывов линий электропередач в Хасанском, Ханкайском и Черниговском районах. Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, во всех населённых пунктах, оставшихся без света, срочно подключаются дизель-генераторы. В городах и районах края работает 508 аварийных бригад в составе 2768 человек, 691 единица спецтехники и 119 единиц спецоборудования, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Для оперативного реагирования на сложную погодную ситуацию в Приморье собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям.