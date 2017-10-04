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Приморская строительная компания задерживала зарплаты на 2 месяца

04 Октября 2017, 12:20 | Приморье

При этом законная денежная компенсация не выплачивалась, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В ходе прокурорской проверки исполнения трудового законодательства надзорное ведомство Находки выявила нарушения требований ст. 136 ТК РФ в деятельности строительной компании.

«В строительной компании допускались нарушения сроков выплаты заработной платы ряду работников, задержка могла составлять от 2 дней до 2 месяцев. Денежная компенсация в порядке, предусмотренном ст. 236 ТК РФ, за нарушение срока выплаты заработной платы не начислялась и не выплачивалась», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По фактам нарушений в отношении директора организации прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

По результатам его рассмотрения указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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Теги: задержка  заработная плата  прокуратура  зарплата 



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