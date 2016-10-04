Бывший сотрудник прокуратуры Приморского края сядет за решетку за передачу взятки

Бывший прокурорский работник Руслан Пылаев выступил, как посредник в передаче взятки в размере 800 тыс. рублей для сотрудника полиции от местного предпринимателя.



Суд ему назначил наказание - в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 40 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года, с лишением специального классного чина – «младший советник юстиции», сообщили Деловой газете «Золотой Рог», в пресс-службе Следственного комитета РФ по Приморскому краю.



Следствием и судом установлено, что бывший прокурорский работник Руслан Пылаев выступил, как посредник в передаче взятки для сотрудника полиции от местного предпринимателя Захира Хасыева. Деньги передавались предпринимателем за совершение в пользу последнего действий по возврату изъятой полицией контрафактной алкогольной продукции, а также за заведомо незаконное бездействие по непривлечению мужчины, как к уголовной, так и административной ответственности.



Его посреднику предпринимателю Захиру Хасыеву вынесен приговор в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 48 млн рублей.



Добавим, что первый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, посредничество во взяточничестве; второй в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, дача взятки.



Передача денежных средств проходила под контролем сотрудников УФСБ по Приморскому краю.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.