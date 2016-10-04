Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бывший сотрудник прокуратуры Приморского края сядет за решетку за передачу взятки
Бывший прокурорский работник Руслан Пылаев выступил, как посредник в передаче взятки в размере 800 тыс. рублей для сотрудника полиции от местного предпринимателя.
Суд ему назначил наказание - в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 40 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года, с лишением специального классного чина – «младший советник юстиции», сообщили Деловой газете «Золотой Рог», в пресс-службе Следственного комитета РФ по Приморскому краю.
Следствием и судом установлено, что бывший прокурорский работник Руслан Пылаев выступил, как посредник в передаче взятки для сотрудника полиции от местного предпринимателя Захира Хасыева. Деньги передавались предпринимателем за совершение в пользу последнего действий по возврату изъятой полицией контрафактной алкогольной продукции, а также за заведомо незаконное бездействие по непривлечению мужчины, как к уголовной, так и административной ответственности.
Его посреднику предпринимателю Захиру Хасыеву вынесен приговор в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 48 млн рублей.
Добавим, что первый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, посредничество во взяточничестве; второй в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, дача взятки.
Передача денежных средств проходила под контролем сотрудников УФСБ по Приморскому краю.
Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Бывший сотрудник прокуратуры Приморского края сядет за решетку за передачу взятки
- В Приморье суд рассмотрит дело по факту контрабанды гранатов
- Приморье стабильно тонет, но приморцы упорно не страхуются
- Бывшие руководители ТМК вывели в фирмы-однодневки 104 миллиона рублей
- Решение суда об остановке работы "Приморского кондитера" отменено
- Стало известно, что следователи делали в офисе ООО "Акватехнологии"
- В Приморье пришла чума
- Приморцам предложено "стучать" по фактам продажи санкционной продукции
- Жители Дальнего Востока снова вляпались в финансовую пирамиду
- В Приморье едва не проник американский виноград, который выдавали за китайский
Новости раздела
- Бывший сотрудник прокуратуры Приморского края сядет за решетку за передачу взятки
- В Приморье суд рассмотрит дело по факту контрабанды гранатов
- В Приморье электроэнергию воруют на десятки миллионов рублей
- Выбросивших гуманитарную помощь в Приморье найдут и накажут
- Приморье атакуют вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- Жители села Уборка поблагодарили спасателей-курсантов
- МЧС России и "МегаФон" объединили усилия для обеспечения мобильной связи на пострадавших от паводка территориях в Приморье
- Находящиеся в зоне ЧС в Приморье клиенты "МегаФона" смогут связаться с близкими даже при отрицательном балансе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новый налог обрушит цены на недвижимость
- В вузы вернут вступительные экзамены
- Сердюков возглавит Воздушно-десантные войска
- Владивостокский морской торговый порт не справляется с выгрузкой контейнеров
- Пенсионеры потеряют по 275 тысяч рублей каждый
- Некоторые проекты, заявленные на ВЭФ, уже сегодня кажутся откровенным блефом
- В России отменят госрегулирование цен на тепло
- Приморцы будут летать в Москву задешево еще два года
- В Приморье ожидается мокрый снег и гололед
- Новые правила выплаты зарплат разорят бизнес