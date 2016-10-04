В Приморье суд рассмотрит дело по факту контрабанды гранатов

Россиянин, проживающий за границей, пытался вывести стратегически важные ресурсы, спрятав их он в сувенирных шкатулках. Природные камни были обнаружены во время таможенного контроля, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Дальневосточной транпортной прокуратуры.



По версии следственных органов, обвиняемый планировал во время совершения международного рейса «Владивосток – Сеул» вывезти за границу 1400 природных камней - зеленых гранатов, стоимостью свыше 1,9 млн рублей. Приморский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении проживающего за рубежом россиянина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов.



Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



