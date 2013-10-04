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В Приморье у торговцев обнаружили свыше 28 тонн просроченной продукции

04 Октября 2013, 15:37 | Приморье

При проведении проверки трёх торговых точек сотрудниками Россельхознадзора обнаружены реализация и хранение свыше 28 тонн просроченной рыбной и мясной продукции. Продукция исключена из оборота, в отношении владельцев торговых предприятий возбуждены дела об административном правонарушении.

Основанием к проведению проверок трёх магазинов, реализующих на территории закрытого административно-территориального образования г. Большой Камень Приморского края пищевую продукцию, послужило обращение большекаменского жителя о реализации в этих торговых точках  продукции без обязательных ветеринарных сопроводительных документов, сообщили ZRPRESS.Ru  в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения проверки первого продуктового магазина, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в реализации было обнаружено 8 килограммов полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров, срок хранения на которые истек ещё в конце августа этого года. Также в реализации находилось 7 килограммов тушек кальмара без маркировки изготовителя, а в морозильной камере хранилось ещё 200 кг командорского кальмара, срок хранения на который истек аж 2 месяца назад. Ветеринарные сопроводительные документы полностью отсутствовали.

Во втором магазине инспекторами Россельхознадзора было обнаружено в ходе осмотра 21 кг куриных полуфабрикатов и тушек цыплят-бройлеров и 180 штук куриных яиц без ветеринарных сопроводительных документов. Причем на 0,7 кг куриных грудок срок годности истек месяц назад.

Но самое интересно инспекторов Россельхознадзора ожидало в третьем магазине. Дело в том, что в одном помещении с магазином находится рыбоперерабатывающий цех по выпуску соленой и копченой рыбной продукции, которая и реализовывалась в этом же магазине. При проверке цеха проверяющими было обнаружено на хранении 28 тонн мороженой тихоокеанской сельди, срок хранения которой истек месяц назад, а также 616 кг просроченной в августе этого года камбалы. Ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали. По мнению инспекторов Россельхознадзора, вся эта просроченная рыба предназначалась для выпуска соленой и копченой продукции.

В настоящее время вся потенциально опасная пищевая продукция исключена из оборота и помещена на изолированное хранение. В отношении владельцев всех трех магазинов возбуждены дела об административном правонарушении.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги: торговля 



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