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Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
Нескольким пассажирским самолетам пришлось экстренно менять курс, чтобы избежать авиакатастрофы над Японским морем
Второй раз за сутки неопознанный самолет, предположительно самолет-разведчик НАТО, спровоцировал экстренную смену эшелонов гражданских судов над Японским морем неподалеку от российского побережья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как отметил "Интерфакс", неопознанный самолет утром в среду вновь самовольно вторгся в воздушные коридоры гражданской авиации и пересек без уведомления десять воздушных трасс, создав при этом угрозу пассажирским лайнерам.
Источник предположил, что речь вновь может идти о самолете-разведчике: "как и накануне, самолет осуществлял пролет вдоль российской береговой линии над нейтральными водами Японского моря. Он не отвечал на запросы с земли. Однако в соответствии с сигналом радиолокационного ответчика, неизвестный самолет зарегистрирован как воздушное судно НATO".
Как следствие, диспетчерам пришлось менять эшелоны четырех пассажирских самолетов, чтобы избежать потенциальной угрозы столкновения с неопознанным воздушным судном.
"Речь идет о двух дальнемагистральных лайнерах Токио-Париж, а также самолетах Токио-Амстердам, Осака-Амстердам компаний AirFrance, Japan airlines и KLM", - сказал источник.
Накануне неопознанный самолет без предупреждения нарушал воздушные коридоры гражданских лайнеров в том же районе, два китайских самолета вынуждены были экстренно снизиться, чтобы исключить угрозу столкновения.
В эти дни в восточной части России идет подготовка к крупнейшим за последние десятилетия военным маневрам. Стратегическое учение "Восток-2018" пройдет с 11 по 15 сентября. Россия задействует в нем почти треть своей армии - около 300 тыс. военнослужащих.
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