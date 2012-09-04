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В Приморском крае вынесен приговор еще одному врачу
ПРИМОРЬЕ, 4 сентября, ZRPRESS. Уссурийским районным судом за получение взятки (ст. 290 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ) осужден врач–уролог хирургического отделения.
Как установлено в судебном заседании должностное лицо – врач КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» структурное подразделение «Поликлиника № 2», за определенную денежную плату вносил заведомо ложные сведения о болезни в амбулаторные карты обратившихся к нему лиц с просьбой освободить их от работы. На основании этих данных в дальнейшем он выдавал листки временной нетрудоспособности.
Вознаграждение за выдачу листка нетрудоспособности оценивалось врачом из расчета 500 рублей за 1 день нахождения на больничном. Судом установлено, что в апреле врач успел получить за свои действия в качестве взятки 4 тыс. рублей. При передаче ему очередной суммы в мае т.г. он был задержан оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД РФ по г. Уссурийску.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных действий, суд приговорил его за содеянное к наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Кроме этого, по приговору суда он лишен права занимать должность врача в лечебных учреждениях на срок 7 месяцев.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, сообщили «ЗР» в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, накануне в Анучинском районе был осужден еще один доктор-взяточник.
«Золотой Рог».
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